Un habitant de Kehrsatz (BE) a tué sa femme en lui donnant à son insu un somnifère avant de l’étrangler avec des serre-câbles, juste avant les fêtes de Noël 2022. Il a été condamné à vingt ans de prison ferme, a confirmé mardi le Tribunal fédéral.

Un homme qui a tué sa femme a été condamné à vingt ans de prison ferme, a confirmé le Tribunal fédéral. (Photo symbolique)

L’homme, qui suivait une formation d'ambulancier, clamait son innocence. Il contestait en outre le fait que sa première audition avait été jugée irrecevable par la Cour suprême bernoise.

Le Tribunal fédéral a suivi les juges cantonaux: il estime également que les nombreux indices et preuves ayant conduit à la condamnation auraient pu être obtenus sans l'aide de ce premier interrogatoire. Ainsi, un collègue de travail du meurtrier avait signalé à la police le comportement étrange de ce dernier le jour du crime.

De plus, il s'avère que le recourant avait fait des recherches sur Internet concernant la posologie des somnifères. Il s'est également informé en ligne sur les techniques de strangulation. Les juges n'ont pas cru à sa version des faits: il prétendait avoir fait ces recherches dans le cadre de sa formation.

(arrêt 6B_350/2026 du 9 juin 2026)