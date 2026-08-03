Les services de secours zurichois renforceront samedi leur dispositif lors de la Street Parade à Zurich en mobilisant 400 intervenants supplémentaires. L'offre en transports publics, incluant 20 trains spéciaux, sera aussi prolongée jusqu'au petit matin pour les fêtards.

Sur le front des secours, trois bateaux et 13 ambulances supplémentaires seront déployés pour assurer les soins d'urgence, indique lundi le service de protection et de secours de la ville de Zurich (SRZ). Afin de soulager les hôpitaux, il gérera aussi un centre d'accueil d'urgence.

Le SRZ se prépare toujours de manière intensive à ce grand événement, précise-t-il dans un communiqué. Cela inclut des rondes de contrôle effectuées par les experts en sécurité incendie de la police du feu, qui vérifient, avant et pendant la manifestation les issues de secours et le respect des consignes.

Les quelque 400 collaborateurs supplémentaires sont issus de services médicaux, du centre de coordination des interventions ainsi que des corps de pompiers professionnels et volontaires. Des intervenants de la protection civile, de la logistique et de divers services d'état-major figurent aussi parmi eux.

Trains et bus nocturnes

Cette année encore, les liaisons ferroviaires sont renforcées pour acheminer les milliers de participants attendus samedi sur les bords de la Limmat, ont fait savoir lundi les CFF. Les transports publics zurichois (ZVV) prolongeront aussi leur service de trains et bus régionaux jusqu'à 04h00 du matin.

Les organisateurs recommandent aux voyageurs de passer par la gare centrale de Zurich ou celle de Zurich Enge, car une forte affluence est attendue à la gare de Stadelhofen. Concernant les billets, le «City-Ticket Zürich» incluant le voyage aller-retour à la gare centrale de Zurich et tous les trajets en ville est conseillé pour les personnes venant de l'extérieur du réseau zurichois.