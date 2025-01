Après avoir annoncé sa démission, la conseillère fédérale Viola Amherd s'est dite convaincue d'avoir posé quelques jalons importants durant sa fonction. Toutefois, tout n'a pas été parfait et il reste du travail à faire pour son successeur ou sa successeuse.

La conseillère fédérale Viola Amherd a annoncé sa démission mercredi. sda

sr, ats ATS

Devant les médias à Berne, elle a dit qu'elle garderait un bon souvenir de son année présidentielle, qui vient de s'achever. Les objectifs qu'elle s'était fixés pour cette année présidentielle ont été atteints.

Concernant son bilan de fonction, elle a demandé en souriant aux journalistes de faire ce bilan. Elle a cependant souligné plusieurs points positifs dans son Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Et de citer l'augmentation des moyens financiers pour l'armée, la création du Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité (SEPOS), la coopération internationale en matière de défense, une étude sur la discrimination et la violence sexualisée au sein de l'armée ou encore un renforcement de l'éthique dans le domaine sportif.

La Valaisanne a dit considérer comme des défis la polarisation croissante en politique et le fait que les intérêts particuliers s'imposent de plus en plus comme un simple exercice du pouvoir.