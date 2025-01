Viola Amherd quitte le Conseil fédéral !

La ministre de la défense Viola Amherd a annoncé mercredi sa démission pour fin mars. La Valaisanne a été élue en décembre 2018. Elle a été la première femme à diriger le Département de la défense, de la protection de la population et du sport.

L'annonce de la démission intervient quelques semaines après que Mme Amherd a terminé son année présidentielle. La démission du président du parti centriste Gerhard Pfister en début de semaine a relancé les rumeurs sur le départ de Mme Amherd.

Désormais, les choses sont claires. «Après plus de 30 ans de politique active, dont plus de 25 ans dans une fonction exécutive, il est temps de laisser la place à du sang neuf», a-t-elle déclaré.

Elle a dit mener des réflexions depuis «un certain temps». Chaque conseiller fédéral prend une telle décision seul et soi-même, a-t-elle assuré, interrogée si son annonce était liée aux pressions de l'UDC appelant à sa démission. Selon elle, une fois que la décision a été prise, celle-ci devait être clairement et rapidement médiatisée, pour éviter des incertitudes.

La politicienne du Centre de 62 ans, originaire de Brigue-Glis (VS), est membre du gouvernement fédéral depuis 2019 et a succédé à Doris Leuthard.

Une rente d'un peu plus de 200'000 francs

Dès qu'elle aura quitté le Conseil fédéral, Viola Amherd aura droit à une rente annuelle d'un peu plus de 200'000 francs, ce qui correspond à la moitié de son salaire actuel. Cette somme est réduite si elle reprend une activité lucrative.

Les pensions des ex-conseillers fédéraux et ex-conseillères fédérales correspondent à la moitié du salaire brut des magistrats en exercice. Seuls les ministres qui se retirent après au moins quatre ans ou pour des raisons de santé ont droit à la rente complète.

L'arrêté fédéral sur les traitements des magistrats prévoit qu'ils ne doivent pas gagner plus à leur retraite que leurs collègues en fonction.

Ainsi, les anciens ministres qui décident d'exercer une activité lucrative ou qui siègent dans des conseils d'administration doivent rétrocéder à la Confédération ce qu'ils gagnent de plus qu'un magistrat en place.

Un mandat relativement court

Entrée en fonction le 1er janvier 2019, Viola Amherd, 62 ans, quittera le Conseil fédéral au 31 mars prochain après six ans et trois mois d'exercice. Sa longévité au gouvernement est plutôt courte, comparé aux mandats des autres conseillers fédéraux.

Les deux derniers à démissionner avant la Valaisanne, Alain Berset et Simonetta Sommaruga ont tous deux passé douze ans au Conseil fédéral. Ueli Maurer a lui quitté le gouvernement après quatorze ans en fonction. Doris Leuthard et Johann Schneider-Ammann sont eux restés ministres durant un peu plus de douze ans, respectivement huit ans.

Carl Schenk, qui s'est retiré en 1895, s'était accroché pendant 32 ans au gouvernement. Adolf Deucher (1912) a siégé 29 ans au Conseil fédéral, Giuseppe Motta (1940) juste un an de moins. Philipp Etter (1959) a été 25 ans conseiller fédéral, ce qui lui a valu le surnom d'«Eternel».

A l'autre bout du spectre, le mandat le plus court a été celui de Louis Perrier, mort en 1913 seulement 14 mois après son élection. Evincé en 2007, Christoph Blocher n'a pas dépassé les quatre ans, juste un peu moins que Ruth Metzler, qu'il a remplacée en 2003. Elisabeth Kopp (partie en 1989) et Alphons Egli (1986) ont été ministres durant quatre ans, Rudolf Friedrich (1984) même pas deux ans.

Dans la moyenne en termes d'âge

Elue en décembre 2018, Viola Amherd avait alors 56 ans. C'est un âge dans la moyenne par rapport à ses collègues actuellement au Conseil fédéral. Guy Parmelin et Ignazio Cassis avaient aussi 56 ans au moment de leur élection. Karin Keller-Sutter et Albert Rösti en avaient 55 ans, et Elisabeth Baume-Schneider et Beat Jans 59 ans.

Retiré du gouvernement depuis un peu plus d'un an, Alain Berset était l'un des plus jeunes conseillers fédéraux de l'Histoire. Entré en fonction quelques mois avant son quarantième anniversaire, il avait fait baisser la moyenne d'âge du collège.

Depuis 1945, seule Ruth Metzler a fait mieux: elle avait 34 ans lors de son élection en 1999. La médaille revient à Numa Droz, élu en 1875 à l'âge de 31 ans.Comme la plupart des conseillers fédéraux et conseillères fédérales ces dernières années, Viola Amherd abandonne son siège avant l'âge de la retraite. Ueli Maurer fait figure d'exception: il a pris sa retraite à 72 ans. Autres exceptions, Hans-Rudolf Merz avait presque 68 ans lorsqu'il est parti et Moritz Leuenberger 64 ans.

