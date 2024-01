La présidente de la Confédération Viola Amherd a commémoré samedi, à l'occasion de la Journée de la mémoire de l'Holocauste, «les victimes du national-socialisme et de sa politique d'extermination». Une veillée a eu lieu à Zurich.

Des portraits de survivants suisses de l'Holocauste ont été présentés lors de la veillée samedi à Zurich: ici, Eduard Kornfeld. ATS

«Nous commémorons aujourd'hui les six millions de Juifs, Sinti, Roms et autres victimes du national-socialisme et de sa politique d'extermination. Il est de notre responsabilité historique de préserver la mémoire de l'Holocauste et d'empêcher de telles tragédies», a écrit Mme Amherd samedi sur le service de messages courts X. La veille elle avait publié un message pour la journée de commémoration.

La situation internationale actuelle incite à la prudence. L'antisémitisme «conduit de manière avérée aux pires atrocités en attisant les hostilités par des préjugés. Sa recrudescence à la lumière des attaques terroristes du Hamas contre la population civile israélienne le 7 octobre 2023 doit donc être combattue avec détermination et force», écrit la présidente.

Indépendamment de ce qui se passe au Proche-Orient, il est inacceptable que des concitoyens juifs soient attaqués ou se sentent menacés en Suisse, souligne Mme Amherd.

Il est également important de conserver le souvenir de l'Holocauste, car les voix des survivants se taisent peu à peu, a-t-elle rappelé. Désormais, ce sont les lieux où ont été commis les crimes de l'Allemagne nazie et de ses collaborateurs qui attestent de la vérité historique. La Journée de la Mémoire de l'Holocauste marque la date de la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1945.

A Zurich, près d'un millier de personnes ont participé à une veillée, ont indiqué les organisateurs. Au vu de la progression des partis de droite et de la montée de l'antisémitisme en Europe, cette commémoration est d'autant plus importante, ont-ils observé.

