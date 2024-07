blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

EUROPE : La présidente de la Confédération Viola Amherd rencontre jeudi les chefs d'Etat et de gouvernement de près de 50 pays européens. Elle participe au quatrième sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Blenheim Palace, près de la ville anglaise d'Oxford. La présidente de la Confédération y présente le bilan de la conférence sur la paix en Ukraine qui s'est tenue à la mi-juin au Bürgenstock (NW). La défense et la garantie de la démocratie ainsi que les questions de sécurité énergétique et de migration sont les points forts de la rencontre.

ETATS-UNIS : Aux Etats-Unis, la Convention du parti républicain se termine jeudi dans l'Etat du Milwaukee. Donald Trump doit prononcer un discours d'acceptation de sa désignation comme candidat officiel des républicains à l'élection présidentielle. Une fête spectaculaire est prévue pour clore la convention.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 18 juillet, c'est aujourd'hui la journée internationale Nelson Mandela. Elle rappelle que chacun à son niveau peut agir et inspirer le changement autour de lui. Chacun d’entre nous a la possibilité et la responsabilité de changer le monde pour le rendre meilleur!

Vu dans la presse

CONSEIL FEDERAL : Les rumeurs autour d'une éventuelle démission de la conseillère fédérale Viola Amherd à la fin de son année présidentielle continuent d'enfler. Ce scénario est «tout à fait probable», indique un membre du Centre, fin connaisseur de la politique fédérale, à La Liberté. Plusieurs membres du groupe parlementaire s'agiteraient en vue d'une éventuelle succession. Le sénateur saint-gallois Benedikt Würth et le député grison Martin Candinas comptent parmi les papables. Le PLR, pour sauver ses deux sièges au Conseil fédéral, envisagerait de pousser un des leurs à démissionner en même temps que Viola Amherd si elle quittait le gouvernement. Cette dernière a démenti les rumeurs la concernant en décembre dernier.

HARCELEMENT : Un enseignant réputé de la Haute école d'art et de design (HEAD) à Genève a été accusé le printemps dernier d'avoir embrassé et harcelé une de ses anciennes étudiantes, ont appris la RTS et Le Courrier. L'homme en question a été convoqué à un entretien de service le 3 juillet, après plusieurs mois de procédure. Mais les faits, qui se sont produits en 2014, sont prescrits. Le cas du professeur reste toutefois en suspens, la direction de la HES-SO Genève se laisse la possibilité d'ouvrir de plus vastes investigations. Depuis l'annonce sur les réseaux sociaux de ce cas, plusieurs autres témoignages ont surgi. La RTS et Le Courrier ont pu récolter au moins quatre témoignages.

INTEMPERIES : Sur les 141 locataires évacuées au sud du quartier Sous-Géronde à Sierre (VS), une centaine ne pourra jamais regagner son domicile. Aucun d'entre eux ne s'est retrouvé à la rue, indique le Centre médico-social (CMS) de Sierre dans Le Nouvelliste. Il dément ainsi les rumeurs annonçant la mise à la rue de 50 personnes. Seules quatre personnes qui étaient encore hébergées à l'hôtel, sous le financement de la ville, ont vu leur prise en charge s'interrompre mercredi. «A ce jour, elles ont toutes trouvé un logement», indique le CMS. Les habitants de ce quartier populaire déplorent un manque d'action pour nettoyer et remettre en état les lieux après les intempéries survenues en Valais ces dernières semaines.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019) : Ouverture de la Fête des Vignerons à Vevey (VD). 20'000 personnes participent à la cérémonie d'ouverture sur la place du marché.

- Il y a 10 ans (2014) : Les troupes israéliennes pénètrent dans la bande de Gaza à la suite des tirs de roquettes du Hamas et du Jihad islamique sur Israël et afin de détruire les tunnels du Hamas. La guerre durera 50 jours.

- Il y a 30 ans (1994) : Un attentat contre la mutuelle juive Amia à Buenos Aires fait 85 morts et 300 blessés.

- Il y a 90 ans (1934) : Naissance du dramaturge britannique Edward Bond ("Sauvés», «Pièces de guerre").

- Il y a 110 ans (1914) : Naissance du coureur cycliste italien Gino Bartali, vainqueur de trois tours d'Italie et de deux tours de France. Sous le fascisme, sous couvert de sorties d'entraînement, il acheminait de faux papiers cachés dans son vélo, ce qui a permis de sauver environ 800 juifs. Il a également caché une famille juive chez lui.

- Il y a 520 ans (1504) : Naissance du réformateur suisse Heinrich Bullinger, successeur d'Ulrich Zwingli, tué lors de la deuxième guerre de Kappel. Bullinger était l'un des principaux théologiens du protestantisme au XVIe siècle.

Le dicton du jour

«En juillet, mois d'abondance, le pauvre a toujours sa pitance»

