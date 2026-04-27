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Gouvernement Violences domestiques : la lutte doit se poursuivre

ATS

27.4.2026 - 12:26

La lutte contre les violences domestiques doit encore se poursuivre, selon les cantons et le Conseil fédéral. Ils tiraient lundi le bilan des mesures prises jusqu'à présent, à quelques jours de la mise en service du numéro d'urgence spécialisé 142.

«Le message que nous envoyons aujourd'hui est clair: les violences domestiques et sexuelles sont inacceptables», a déclaré le conseiller fédéral Beat Jans.
«Le message que nous envoyons aujourd'hui est clair: les violences domestiques et sexuelles sont inacceptables», a déclaré le conseiller fédéral Beat Jans.
ATS

Keystone-SDA

27.04.2026, 12:26

27.04.2026, 13:19

Le numéro court pour les victimes de violences domestiques sera actif dès vendredi. Sa mise en service avait été retardée pour des raisons techniques alors que le nombre de féminicides est en hausse.

En 2025, 2266 infractions liées aux violences ont été enregistrées, soit une hausse de 4,4% par rapport à l'année précédente, a rappelé le conseiller d'Etat valaisan Matthias Reynard, président de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), devant la presse.

Cantons et Confédération ont lancé il y a cinq ans des travaux pour lutter contre les violences domestiques et sexuelles. Le bilan est bon, a déclaré le ministre de justice et police Beat Jans. Mais des mesures sont encore nécessaires. Les places d'accueil pour les victimes doivent par exemple être renforcées.

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