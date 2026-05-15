  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Société Violences et discriminations anti-LGBTIQ: la pointe de l'iceberg

ATS

15.5.2026 - 05:00

Si leurs droits ont beaucoup évolué ces dernières années – jusqu'à la bénédiction du mariage par l'Eglise réformée (ici à Regensdorf en 2021) -, les personnes LGBTIQ demeurent victimes de crimes de haine, de violences ou de discrimination (photo d'illustration).
Si leurs droits ont beaucoup évolué ces dernières années – jusqu'à la bénédiction du mariage par l'Eglise réformée (ici à Regensdorf en 2021) -, les personnes LGBTIQ demeurent victimes de crimes de haine, de violences ou de discrimination (photo d'illustration).
ATS

Le nombre de crimes de haine anti-LGBTIQ dénoncés l'an dernier est resté quasi identique à celui de l'année précédente: environ six par semaine en moyenne. Ce n'est que la pointe de l'iceberg, selon les associations concernées qui appellent à davantage les signaler.

Keystone-SDA

15.05.2026, 05:00

Le 8e Rapport sur les crimes de haine publié vendredi par la LGBTIQ Helpline recense 281 signalements de violences et de discriminations anti-queer en 2025. C'est 28 de moins que l'année précédente.

Mais ces chiffres ne représentent que la pointe de l’iceberg, selon les organisations LGBTIQ qui se basent notamment sur une étude récente menée à Genève qui révèle que plus de 80% des personnes concernées ont déjà subi des discriminations ou des violences dans l’espace public.

A l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la biphobie, l’interphobie et la transphobie, dimanche, les faîtières LGBTIQ lancent un appel «à faire reculer le chiffre noir et à augmenter les signalements de crimes de haine». Les victimes ou témoins disposent à cette fin du site stophate.ch.

Les plus lus

Une expédition scientifique lancée à Ushuaïa pour élucider le mystère du Hondius
La Suissesse Veronica Fusaro échoue en demi-finale de l'Eurovision
Cocaïne, propagande et trahison : les accusations choc de l’ex-porte-parole de Zelensky