Les violents orages qui ont balayé la Suisse mardi soir et dans la nuit ont provoqué, par endroits, des précipitations exceptionnelles. Selon MétéoSuisse, la commune de Flühli (LU) a enregistré le plus fort cumul avec 100 millimètres de pluie, devant Opfikon (ZH) avec 91 mm et l'aéroport de Zurich-Kloten avec 66 mm.

Un employé de MétéoSuisse montre différentes données météo sur un écran lors d'une visite de presse organisée par SWISS à l'occasion du lancement de la saison estivale, le mercredi 1er juillet 2026 à l'aéroport de Zurich-Kloten.

Les intempéries ont fortement perturbé le trafic aérien. Entre mardi soir et mercredi matin, quelque 70 vols de Swiss ont été annulés. En outre, 26 appareils de la compagnie ont dû être redirigés vers d'autres aéroports, notamment Bâle, Milan, Stuttgart ou Lyon. Plus de 10'000 passagers au total ont été affectés par les annulations et les déroutements.

De nombreux voyageurs, bloqués par les violents orages, ont été contraints de passer la nuit dans le terminal. Après plusieurs interruptions, le trafic a repris mercredi matin de manière «largement normale», a indiqué une porte-parole de l'aéroport à Keystone-ATS.

Le directeur opérationnel (COO) de Swiss, Oliver Buchhofer, a qualifié cet épisode de «situation exceptionnelle», affirmant n'avoir connu qu'un seul événement comparable en une dizaine d'années. Selon lui, les orages, plus longs et plus intenses que prévu, sont restés stationnaires au-dessus de l'aéroport. Les nombreux impacts de foudre ont contraint le personnel au sol à interrompre toute activité en extérieur pour des raisons de sécurité, entraînant un arrêt complet des opérations pendant deux heures et demie.

Ciel zébré

Durant la nuit, SRF Meteo a recensé environ 250'000 éclairs. Les cellules orageuses les plus actives ont frappé la Suisse centrale ainsi que le canton de Zurich.

Dans le canton d'Uri, les fortes pluies ont provoqué des coulées de boue et le débordement de plusieurs cours d'eau. Un impact de foudre est également à l'origine d'un départ de feu dans une forêt. Aucun blessé n'est à déplorer et aucune évacuation n'a été nécessaire jusqu'à présent, selon la police cantonale.

Les autorités ne disposent pas encore d'une estimation des dégâts matériels. Plusieurs routes ont toutefois dû être fermées. À Seedorf (UR), la route du lac a notamment été coupée à la suite d'un éboulement ou d'un glissement de terrain. La route du col du Susten demeure également fermée entre Gorezmettlen et le sommet du col, tandis que des perturbations ont aussi été signalées sur la route du Klausen.

Concert perturbé

Dans le canton de Zurich, les services de secours sont intervenus à près de 700 reprises pour des passages souterrains inondés, des caves envahies par l'eau et des cours d'eau sortis de leur lit. A Berne, le trafic des trams a été totalement interrompu pendant une quarantaine de minutes en raison de la mauvaise visibilité provoquée par les fortes pluies.

En Valais, une importante coulée de boue et de pierres de 1500 mètres cubes environ a enseveli la route reliant Le Bouveret aux Evouettes, empruntée notamment par de nombreux frontaliers français, entraînant sa fermeture. Une déviation a été mise en place. Aucun blessé n'a été signalé.

Les intempéries ont également perturbé le concert de Linkin Park au stade du Letzigrund à Zurich. La représentation a dû être interrompue pendant une cinquantaine de minutes avant de pouvoir reprendre.