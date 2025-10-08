Vive agitation autour de la famille Xhaka à Liestal !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 08.10.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT : Les dix derniers participants suisses à la flottille pour Gaza, qui étaient encore détenus en Israël, rentrent en Suisse ce mercredi. Ils doivent arriver à l'aéroport de Genève à 14h35. Les militants avaient été expulsés la veille d'Israël vers la Jordanie. L'ambassade de Suisse à Amman a accueilli ces personnes à la frontière et organisé leur hébergement et leur voyage vers la Suisse.

SERVICE CIVIL : La Fédération suisse pour le service civil (CIVIVA) présente aux côtés d'autres organisations le référendum contre la réforme du service civil. Cette révision vise à rendre plus difficile les conditions d’accès au service civil. Le but est en particulier de réduire le nombre de demandes d’admissions déposées après le début de l’école de recrues. Elle enterre d’importants principes, comme l’égalité de traitement ou le droit de faire valoir en tout temps un conflit de conscience.

ENVIRONNEMENT : Avec «Rivières vivantes», Lausanne lance la première étape de son plan de renaturation des cours d'eau. Ce programme «marque une étape majeure pour la sécurité face aux crues et pour la biodiversité.» Il sera présenté en conférence de presse mercredi en fin de matinée, en présence notamment du conseiller municipal Pierre-Antoine Hildbrand.

CULTURE : A Genève, le PS dépose mercredi matin l'initiative législative «1% pour la culture», qui demande que 1% du budget de fonctionnement de l'Etat soit consacré à ce secteur, soit environ 100 millions de francs. Quelque 4212 signatures valables sont nécessaires pour qu'elle aboutisse.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 8 octobre, c'est aujourd'hui la Journée internationale du poulpe. Cette journée a été créée par des communautés de biologistes et d’océanographes, rejoints par des ONG environnementales. L'objectif est de faire connaître et protéger cet animal à l'intelligence hors-normes. http://journee-mondiale.eu/journee-internationale-du-poulpe

Vu dans la presse

COMMERCE EN LIGNE : La plateforme du géant chinois du commerce en ligne Temu propose des produits présentés comme suisses mais qui proviennent en réalité de Chine, rapportent les titres Tamedia alémaniques. Le principe du nouveau programme «Local-to-Local» de Temu est que les vendeurs peuvent louer un entrepôt en Europe pour expédier plus rapidement leurs marchandises. Mais cela n’a rien à voir avec une véritable offre de produits locaux ou de nouveaux fournisseurs européens à grande échelle. Tamedia affirme avoir recherché l’origine de plusieurs articles: il s’est avéré que des entreprises chinoises se trouvent derrière ces produits.

LOUP : Isabelle Germanier, directrice romande du Groupe Loup Suisse, estime que la régulation proactive déstabilise des meutes stables et aggrave les conflits. Interrogée par 24 heures, elle prend l'exemple de la meute du Bas-Valais devenue problématique qu’après l’abattage, en janvier 2024, du mâle reproducteur. L’arrivée d’un nouveau mâle plus jeune à la tête de la meute a entraîné une hausse des attaques sur le bétail. Elle plaide le ciblage des individus prédateurs et la préservation des meutes équilibrées, garantes d’une meilleure coexistence avec les troupeaux. Contacté par le quotidien, le service valaisan de la chasse n'a pas souhaité commenter les déclarations «d'une association privée». Sept loups de la meute du Bas-Valais ont été abattus depuis l'autorisation de tir délivrée par Berne le 16 septembre.

TOURISME : La suppression des doublons après le rachat de la filiale de voyages Hotelplan (Migros) par le groupe touristique Dertour bat son plein, rapporte le Blick. Cette réorganisation crée une grande incertitude parmi les quelque 1500 employés et la clientèle. Contrairement à ce qui avait été avancé par les dirigeants, de nombreuses agences «doublons» qui appartenaient jusqu’ici à Hotelplan ou à Kuoni et situées à proximité les unes des autres risquent d’être fermées. 37 des 136 succursales existantes seraient concernées. «Il serait illusoire de croire que tout restera en l’état», a récemment déclaré Christoph Debus, directeur du groupe Dertour, dans la presse spécialisée allemande.

CRIMINALITE : Le Suédois arrêté en juillet à Zurich, l’un des criminels les plus recherchés de Suède, appartient, selon la Neue Zürcher Zeitung, au réseau suédois Telge. Âgé de 19 ans, il a gravi les échelons de cette organisation criminelle. En 2022, il avait été gravement blessé lors d’un attentat dans une petite ville suédoise. Au cours des années suivantes, il aurait continué son ascension au sein du réseau. La raison de sa présence en Suisse demeure inconnue. C’est un contrat de meurtre transmis par ses soins via smartphone qui a mis les enquêteurs sur sa trace.

ENERGIE : Une extension du périmètre du plan directeur cantonal, nécessaire pour implanter la quatrième hélice du parc éolien d’Essertines-sur-Rolle (VD) a suscité la colère des communes voisines Burtigny et Saint-Oyens, non informées de la consultation publique, rapporte La Côte. Opposées au projet, elles dénoncent un manque de coordination et redoutent des atteintes à la forêt, à la faune et au paysage. Le canton de Vaud défend une implantation jugée optimale et un impact écologique limité. Les différentes remarques seront analysées, indique la Direction générale du territoire et du logement. Le projet d’adaptation, une fois adopté par le Conseil d’Etat, sera ensuite transmis à la Confédération pour approbation.

IMMOBILIER : Le défrichage du jardin d’une propriété appartenant à la famille Xhaka à Liestal (BL) a provoqué une vive agitation entre la commune et le canton, rapportent les titres CH Media. Après l’abattage d'arbres, la ville a pris contact avec le propriétaire et a suspendu temporairement toute nouvelle coupe d’arbres, a indiqué le secrétaire municipal Cemi Thoma. Une porte-parole du service cantonal des monuments historiques a estimé que cette démarche «ne correspondait pas à l’esprit ni à l’objectif d’un site inscrit comme digne de protection». «La question de savoir si les arbres ont été abattus sans autorisation fait l’objet d’une enquête», a précisé le responsable communal. Selon les titres CH Media, le propriétaire est une société immobilière au sein de laquelle Taulant et Granit Xhaka siègent au conseil d’administration et dont la présidence est assurée par leur père. L’entreprise a justifié le défrichage par des raisons de sécurité.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024) : Décès du scénariste de bande dessinée jurassien Job (André Jobin), co-créateur du personnage de Yakari. Il était né en 1927.

- Il y a 10 ans (2015) : Décès du chanteur britannique Jim Diamond ("I Should Have Known Better"). Il était né en 1951.

- Il y a 20 ans (2005) : Un tremblement de terre de magnitude 7,6 fait plus de 86'000 morts au Pakistan et 1350 dans la partie indienne du Cachemire.

- Il y a 25 ans (2000) : Le Slovène Davo Karničar est le premier homme à réussir la descente complète à ski de l'Everest.

- Il y a 40 ans (1985) : Naissance du chanteur américain Bruno Mars.

- Il y a 80 ans (1945) : Décès à Zurich de l'écrivain autrichien Felix Salten, «père littéraire» du personnage de Bambi. Il était né en 1869 à Budapest.

- Il y a 80 ans (1945) : L'ingénieur et inventeur américain Percy Spencer, fait breveter le four à micro-ondes. Il avait découvert par hasard en 1945 que les micro-ondes permettaient de réchauffer les aliments.

- Il y a 210 ans (1815) : Décès du peintre franco-suisse Louis-Auguste Brun, artiste à la cour de Louix XVI et Marie-Antoinette. Il était né en 1758.

Le dicton du jour

Gelée d'octobre, Rend le vigneron sobre