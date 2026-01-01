Vive émotion à l'étranger après l'incendie de Crans-Montana

L'émotion était vive à l'étranger jeudi après l'incendie qui a fait plusieurs dizaines de victimes dans un bar de Crans-Montana (VS). Plusieurs pays ont exprimé leur solidarité avec la Suisse.
Sur le réseau social X, le président français Emmanuel Macron exprime sa «profonde émotion». «Mes pensées vont aux familles endeuillées et aux blessés. A la Suisse, à son peuple et à ses autorités, j’adresse la pleine solidarité de la France et notre soutien fraternel», écrit-il. Au moins deux Français figurent parmi les blessés, selon le Quai d'Orsay.
Le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tajani a lui aussi présenté ses condoléances à la Suisse et à son homologue Ignazio Cassis. L'ambassadeur transalpin à Berne s'est rendu sur le Haut-Plateau et une task force a été mise en place pour déterminer si des Italiens figurent parmi les victimes.
La protection civile du Val d'Aoste et la région Lombardie sont aussi «en action», a précisé le chef de la diplomatie italienne. La région Lombardie a mis à disposition le centre des grands brûlés de Niguarda, dans la banlieue de Milan.
«Terrible tragédie»
A Londres, le ministère britannique des affaires étrangères a rendu hommage «aux services de secours suisses qui pilotent les opérations» de secours. «Nos pensées vont à toutes les personnes blessées et tuées dans (cette) terrible tragédie», écrit-il sur X.
«Nous continuerons à suivre la situation de près, et notre personnel consulaire est prêt à apporter son soutien à tout ressortissant britannique qui pourrait être concerné», ajoute le Foreign Office.
Toujours sur X, le secrétaire général du Conseil de l'Europe Alain Berset s'est quant à lui dit «profondément choqué et attristé par le drame survenu» à Crans-Montana. «Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches», écrit l'ancien président de la Confédération.