Vive émotion à l'étranger après l'incendie de Crans-Montana

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Terrible tragédie» Vive émotion à l'étranger après l'incendie de Crans-Montana

ATS

1.1.2026 - 13:08

L'émotion était vive à l'étranger jeudi après l'incendie qui a fait plusieurs dizaines de victimes dans un bar de Crans-Montana (VS). Plusieurs pays ont exprimé leur solidarité avec la Suisse.

Keystone-SDA

01.01.2026, 13:08

01.01.2026, 13:21

Sur le réseau social X, le président français Emmanuel Macron exprime sa «profonde émotion». «Mes pensées vont aux familles endeuillées et aux blessés. A la Suisse, à son peuple et à ses autorités, j’adresse la pleine solidarité de la France et notre soutien fraternel», écrit-il. Au moins deux Français figurent parmi les blessés, selon le Quai d'Orsay.

Le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tajani a lui aussi présenté ses condoléances à la Suisse et à son homologue Ignazio Cassis. L'ambassadeur transalpin à Berne s'est rendu sur le Haut-Plateau et une task force a été mise en place pour déterminer si des Italiens figurent parmi les victimes.

La protection civile du Val d'Aoste et la région Lombardie sont aussi «en action», a précisé le chef de la diplomatie italienne. La région Lombardie a mis à disposition le centre des grands brûlés de Niguarda, dans la banlieue de Milan.

Conférence de presse. Incendie à Crans-Montana : «Un drame sans précédent pour le Valais»

Conférence de presseIncendie à Crans-Montana : «Un drame sans précédent pour le Valais»

«Terrible tragédie»

A Londres, le ministère britannique des affaires étrangères a rendu hommage «aux services de secours suisses qui pilotent les opérations» de secours. «Nos pensées vont à toutes les personnes blessées et tuées dans (cette) terrible tragédie», écrit-il sur X.

«Nous continuerons à suivre la situation de près, et notre personnel consulaire est prêt à apporter son soutien à tout ressortissant britannique qui pourrait être concerné», ajoute le Foreign Office.

Toujours sur X, le secrétaire général du Conseil de l'Europe Alain Berset s'est quant à lui dit «profondément choqué et attristé par le drame survenu» à Crans-Montana. «Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches», écrit l'ancien président de la Confédération.

«Deuil qui touche tout le pays». Le Conseil fédéral «consterné» par l'incendie à Crans-Montana

«Deuil qui touche tout le pays»Le Conseil fédéral «consterné» par l'incendie à Crans-Montana

Les plus lus

Live-blog : suivez les dernières infos en continu
Incendie à Crans-Montana : «Un drame sans précédent pour le Valais»
Retraite, impôts, santé… : ce qui va changer en Suisse en 2026
Un gigantesque incendie ravage une église d’Amsterdam !
Naturalisation de George Clooney : cacophonie gouvernementale en France !
Vive émotion à l'étranger après l'incendie de Crans-Montana