La Fédération suisse du Franches-Montagnes (FSFM) s'inquiète de l'avenir de l'unique race chevaline indigène. Alors que débute ce week-end le Marché-Concours de chevaux à Saignelégier (JU), elle s'adresse à des élus fédéraux et cantonaux pour qu'ils relayent ses préoccupations auprès du Conseil fédéral.

La FSFM redoute un désengagement progressif de la Confédération envers l'ensemble de la filière équine.

La FSFM redoute un désengagement progressif de la Confédération envers l'ensemble de la filière équine, mais particulièrement envers le cheval des Franches-Montagnes, alors même que cette race fait face à de nombreux défis.

«Le Franches-Montagnes traverse une période décisive qui nécessite, plus que jamais, un engagement politique fort», écrit la FSFM dans son courrier. L'association estime que jamais depuis de nombreuses années, autant de décisions fédérales défavorables à l'unique race chevaline de Suisse n'avaient été annoncées dans un laps de temps aussi court.

Inquiétudes

La FSFM dresse la liste des mesures prises au niveau fédéral qui porte préjudice à l'élevage de la race: réductions budgétaires en faveur de la FSFM qui fragilisent directement l'élevage, diminution progressive du soutien à la promotion du cheval FM ou encore disparition de la recherche équine au Haras national suisse.

«Nous voulons donc sensibiliser les politiciens qui seront présents au Marché-Concours à cette problématique pour qu'ils interviennent auprès des autorités fédérales pour relayer nos inquiétudes», a expliqué vendredi à Keystone-ATS Pauline Queloz, gérante à la FSFM.

La fête du cheval ce week-end à Saignelégier, avec le canton de Berne comme invité d'honneur, réunira de nombreuses personnalités politiques, notamment les conseillers fédéraux Albert Rösti et Elisabeth Baume-Schneider.

Le cheval des Franches-Montagnes représente bien davantage qu'une race animale, rappelle la FSFM dans sa missive de trois pages datée du 6 août. Il est un «patrimoine vivant, un élément de notre identité nationale, un moteur économique pour de nombreuses régions rurales et un symbole reconnu bien au-delà de nos frontières».