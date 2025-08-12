Voilà comment vous auriez pu économiser jusqu'à 38'000 francs

Passer de la caisse maladie la plus chère à la moins chère aurait permis d'économiser près de 38'000 francs aux Lausannois au cours des dix dernières années. Un comparatif de Comparis montre où il vaut particulièrement la peine de changer et combien il est encore possible de gagner aujourd'hui.

Tu aurais pu économiser près de 38'000 francs si tu avais changé de caisse maladie en 2015. Image : Keystone

Samuel Walder Samuel Walder

Environ sept pour cent des dépenses des ménages en Suisse sont consacrés aux primes d'assurance maladie. En moyenne, un adulte paie 5390 francs par an pour l'assurance de base. Mais en comparant intelligemment, on pourrait faire des économies massives. C'est ce que montre une analyse récente de comparis.ch, le comparateur en ligne, qui passe au crible les plus grands chefs-lieux de cantons suisses.

Comparis.ch

Celui qui, en janvier 2015, serait passé de la caisse maladie la plus chère à la moins chère - et qui serait resté depuis lors - pourrait économiser des sommes énormes d'ici fin 2025. Lausanne est en tête avec 37'889 francs (moins 48,6 %). A Zurich, ce serait 35'861 francs (moins 49,7 %), à Genève 32'664 francs (moins 43,5 %), à Bâle-Ville 33'446 francs (moins 43,6 %) et à Saint-Gall 28'689 francs (moins 47,6 %).

Même des villes plus petites comme Bellinzone (moins 40,7 %, 27'718 francs) et Lucerne (moins 43,6 %, 24'302 francs) offrent des économies imposantes. «C'est étonnant. Car sans changer de caisse chaque année et sans que la caisse la moins chère reste vraiment la moins chère sur toute la durée, on arrive à réunir le montant d'une petite voiture. Celui qui est assuré auprès d'une des caisses les plus chères paie tout simplement trop», avertit Felix Schneuwly, expert chez Comparis.

Potentiel d'économies même sans changer de modèle ou de franchise

Même si l'on avait simplement changé de caisse en 2015 - sans toucher au modèle ou à la franchise - on aurait parfois économisé plus de 15'000 francs. A Lausanne par exemple : 15'517 francs (moins 19,9 %) en passant de Visana à Assura (AOS, franchise de 300 francs).

Exemples similaires Zurich : 13'769 francs (moins 19,1 %) de Visana à Assura.

Bâle : 10'429 francs (moins 13,6 %) d'Helsana à Assura

Berne : 4'298 francs (moins 6,3 %) d'Helsana à Assura

Lucerne : 3'594 francs (moins 6,4 %) de Sanitas à Assura

St-Gall : 6'522 francs (moins 10,8 %) d'Helsana à Assura

Genève : 10'363 francs (moins 13,8 %) de Swica à Assura

Bellinzone : 9'720 francs (moins 14,3 %) de Visana (Telmed) à Mutuel Assurance. Montre plus

Modèle du médecin de famille : là aussi, jusqu'à 14'000 francs d'économie Genève : 13'597 francs (moins 18,9 %) de Philos à Assura

Zurich : 7'295 francs (moins 12,3 %) de Concordia à Assura

Berne : 7'325 francs (moins 11,7 %) de Concordia à Assura

Bâle : 7'375 francs (moins 11,1 %) d'Helsana à Assura

St-Gall : 5'117 francs (moins 9,8 %) d'Helsana à Assura

Lausanne : 10'112 francs (moins 15,4 %) de Visana à Assura

Bellinzone : 9'164 francs (moins 14,1 %) de Visana à Assura. Montre plus

Avec une franchise de 2'500 francs, le potentiel d'économie augmente encore : Zurich : 10'106 francs (moins 21,8 %) de Sana 24 à Assura.

Berne : 4'071 francs (moins 9,3 %) d'Helsana à Assura

Bâle : 8'283 francs (moins 16,1 %) d'Helsana à Assura

Lucerne : 4'233 francs (moins 11,9 %) de Sanitas à Assura

St-Gall : 5'485 francs (moins 14,8 %) d'Helsana à Assura

Genève : 14'055 francs (moins 24,9 %) de Philos à Assura

Lausanne : 18'777 francs (moins 32,0 %) d'EGK à Assura

Bellinzone : 10'331 francs (moins 20,4 %) de Visana à Assura. Montre plus

Encore rentable aujourd'hui

Les personnes qui changent cet automne peuvent également faire des économies substantielles pour les dix années à venir. Exemple à Zurich: la caisse la plus chère est actuellement Visana (AOS, franchise de 300 francs) avec une prime de 7'658 francs, la moins chère est Sympany-Vivao (HMO, franchise de 2'500 francs) avec 4'176 francs. La prime moyenne s'élève à 5'719 francs - en 2015, elle était encore de 4'105 francs (+39,3 %).

Des évolutions similaires

Berne : Philos (AOS, franchise de 300 francs) la plus chère avec 7'766 francs, Helsana (médecin de famille, franchise de 2'500 francs) la moins chère avec 4'553 francs. Moyenne : 5'951 francs (+36,4 %).

Bâle : Visana (AOS) la plus chère avec 8'366 francs, Sympany-Vivao (HMO) la moins chère avec 4'790 francs. Moyenne : 6'289 francs (+32,5 %).

Lucerne : CPT la plus chère avec 6'378 francs, Sympany-Vivao la plus avantageuse avec 3'349 francs. Moyenne : 4'782 francs (+42,1 %).

Saint-Gall : Assura la plus chère avec 6'487 francs, Sympany-Vivao la plus avantageuse avec 3'623 francs. Moyenne : 4'867 francs (+43,3 %).

Genève : valeur maximale chez Avenir avec 8'676 francs, valeur avantageuse chez Sympany-Vivao avec 5'134 francs. Moyenne : 6'742 francs (+41,8 %).

Lausanne : Philos le plus cher avec 8'276 francs, Swica le moins cher avec 4'746 francs. Moyenne : 6'348 francs (+43,5 %).

Bellinzone: Swica en tête avec 8'771 francs, CPT bon marché avec 4'916 francs. Moyenne : 6'556 francs (+66,7 %).