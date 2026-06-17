13e rente AVS: voici comment vos élus ont voté – cela va coûter plus cher aux consommateurs

La 13e rente AVS doit être cofinancée par une hausse de la TVA, mais pas par des retenues salariales plus élevées. Ce sont surtout les actifs à hauts revenus et les employeurs qui en profitent, tandis que les consommatrices et consommateurs sont davantage pénalisés au moment de leurs achats.

Le Conseil national a désormais tranché : la TVA augmentera, mais il n’y aura pas de hausse des retenues salariales. (image d'illustration). sda

Petar Marjanović Petar Marjanović

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le Conseil national a rejeté de justesse les cotisations salariales supplémentaires destinées à financer la 13e rente AVS.

En revanche, une hausse de la TVA est prévue.

Le GLP a joué un rôle décisif : il a approuvé la hausse de la TVA, mais s’est opposé à l’augmentation des retenues sur salaire. Montre plus

La 13e rente AVS sera versée pour la première fois à la fin de l’année. La question de son financement par le Parlement restait en suspens jusqu’à la dernière minute. Le Conseil national a désormais tranché : la TVA augmentera, mais il n’y aura pas de hausse des retenues salariales.

Les salariés et les employeurs sont ainsi épargnés en matière de cotisations salariales. Cela a un impact particulièrement fort sur les revenus élevés : en cas d’augmentation des cotisations salariales, les personnes à hauts revenus auraient payé davantage en francs que celles percevant un salaire plus modeste. Le calculateur de blue News permettait de déterminer combien cela aurait coûté à chacun et chacune.

Suite à la décision du Conseil national, cette charge supplémentaire est supprimée.

Il en va autrement pour la consommation

La TVA doit augmenter de 0,4 point de pourcentage. Le taux réduit applicable aux biens de première nécessité, tels que les denrées alimentaires et les médicaments, n’est pas concerné. En revanche, ceux qui achètent des vêtements, vont au restaurant ou font appel à des services devront à l’avenir payer davantage de TVA.

Au Conseil national, le résultat a été serré. La hausse des cotisations salariales de 0,2 point de pourcentage a été rejetée par 98 voix contre 96, avec 4 abstentions. L’UDC, le PLR et les Verts se sont imposés sur ce point.

Financement de la 13e rente AVS par les cotisations salariales La conférence de conciliation a proposé que la 13e rente AVS soit notamment financée par une hausse de 0,2 point de pourcentage des cotisations salariales. Oui Approbation du financement par les cotisations salariales Non Rejet de la proposition de compromis 96Oui 98Non 4Abstention Tous les votes Oui Non Abstention Absent non excusé Absent excusé Tous les partis FDP GLP Les Vert-e-s Le Centre SP SVP Tous les cantons AG AI AR BE BL BS FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH Name Parti Canton Vote Jean-Luc Addor SVP VS Oui Cyril Aellen FDP GE Non Thomas Aeschi SVP ZG Non Islam Alijaj SP ZH Oui Céline Amaudruz SVP GE Non Emmanuel Amoos SP VS Oui Gerhard Andrey Les Vert-e-s FR Oui Sibel Arslan Les Vert-e-s BS Oui Christine Badertscher Les Vert-e-s BE Oui Jacqueline Badran SP ZH Oui Maya Bally Le Centre AG Oui Bettina Balmer FDP ZH Non Nicole Barandun Le Centre ZH Oui Kilian Baumann Les Vert-e-s BE Oui Martin Bäumle GLP ZH Non Samuel Bendahan SP VD Oui Rudi Berli Les Vert-e-s GE Oui Kathrin Bertschy GLP BE Non Edgar Bischof SVP AR Non Thomas Bläsi SVP GE Non Dominik Blunschy Le Centre SZ Oui Philipp Matthias Bregy Le Centre VS Oui Florence Brenzikofer Les Vert-e-s BL Oui Simona Brizzi SP AG Oui Roland Rino Büchel SVP SG Non Michaël Buffat SVP VD Non Manfred Bühler SVP BE Non Arbër Bullakaj SP SG Oui Christine Bulliard-Marbach Le Centre FR Oui Thomas Burgherr SVP AG Non Roman Bürgi SVP SZ Non Yvonne Bürgin Le Centre ZH Oui Didier Calame SVP NE Non Hasan Candan SP LU Oui Martin Candinas Le Centre GR Oui Isabelle Chappuis Le Centre VD Oui Clarence Chollet Les Vert-e-s NE Oui Katja Christ GLP BS Non Christophe Clivaz Les Vert-e-s VS Oui Damien Cottier FDP NE Non Brigitte Crottaz SP VD Oui Christian Dandrès SP GE Oui Thomas de Courten SVP BL Non Andrea de Meuron Les Vert-e-s BE Oui Simone de Montmollin FDP GE Non Jacqueline de Quattro FDP VD Non Linda De Ventura SP SH Oui Marcel Dettling SVP SZ Non Loïc Dobler SP JU Oui Marcel Dobler FDP SG Non Martine Docourt SP NE Oui Michèle Dünki-Bättig SP ZH Oui Regina Durrer-Knobel Le Centre NW Oui Mike Egger SVP SG Non Alex Farinelli FDP TI Non Laurence Fehlmann Rielle SP GE Oui Nina Fehr Düsel SVP ZH Non Olivier Feller FDP VD Non Benjamin Fischer SVP ZH Non Giorgio Fonio Le Centre TI Oui Sylvain Freymond SVP VD Non Tamara Funiciello SP BE Oui Andreas Gafner SVP BE Non Benoît Gaillard SP VD Oui Laura Gantenbein Les Vert-e-s SO Oui Walter Gartmann SVP SG Non Anna Giacometti FDP GR Non Simone Gianini FDP TI Non Benjamin Giezendanner SVP AG Non Andreas Glarner SVP AG Non Christian Glur SVP AG Non Nadine Gobet FDP FR Non Roger Golay SVP GE Abstention Michael Götte SVP SG Non Michael Graber SVP VS Non Corina Gredig GLP ZH Non Jürg Grossen GLP BE Non Franz Grüter SVP LU Non Niklaus-Samuel Gugger Le Centre ZH Oui Lars Guggisberg SVP BE Non Diana Gutjahr SVP TG Non Barbara Gysi SP SG Oui Greta Gysin Les Vert-e-s TI Oui Martin Haab SVP ZH Non Patrick Hässig GLP ZH Non Stefanie Heimgartner SVP AG Non Erich Hess SVP BE Non Lorenz Hess Le Centre BE Oui Alois Huber SVP AG Non Martin Hübscher SVP ZH Absent Roman Hug SVP GR Non Thomas Hurter SVP SH Non Christian Imark SVP SO Non Jessica Jaccoud SP VD Oui Matthias Samuel Jauslin GLP AG Non Marc Jost Le Centre BE Oui Irène Kälin Les Vert-e-s AG Oui Sidney Kamerzin Le Centre VS Oui Pius Kaufmann Le Centre LU Oui Delphine Klopfenstein Broggini Les Vert-e-s GE Oui Thomas Knutti SVP BE Non Nicolas Kolly SVP FR Non Philipp Kutter Le Centre ZH Oui Miriam Locher SP BL Oui Christian Lohr Le Centre TG Oui Raphaël Mahaim Les Vert-e-s VD Oui Vincent Maitre Le Centre GE Abstention Piero Marchesi SVP TI Non Min Li Marti SP ZH Oui Samira Marti SP BL Oui Magdalena Martullo-Blocher SVP GR Non Nadine Masshardt SP BE Oui Thomas Matter SVP ZH Non Andreas Meier Le Centre AG Oui Mattea Meyer SP ZH Oui Sophie Michaud Gigon Les Vert-e-s VD Oui Simon Michel FDP SO Non Fabian Molina SP ZH Oui Leo Müller Le Centre LU Oui Stefan Müller-Altermatt Le Centre SO Oui Philippe Nantermod FDP VS Non Reto Nause Le Centre BE Oui Jacques Nicolet SVP VD Abstention Nicolò Paganini Le Centre SG Oui Pierre-André Page SVP FR Président Yvan Pahud SVP VD Non Paolo Pamini SVP TI Non Gerhard Pfister Le Centre ZG Oui Valérie Piller Carrard SP FR Oui Léonore Porchet Les Vert-e-s VD Oui Barbara Portmann GLP AG Non Hans-Peter Portmann FDP ZH Non Katharina Prelicz-Huber Les Vert-e-s ZH Oui Jon Pult SP GR Oui Lorenzo Quadri SVP TI Non Thomas Rechsteiner Le Centre AI Oui Lukas Reimann SVP SG Non Estelle Revaz SP GE Oui Katja Riem SVP BE Non Christoph Riner SVP AG Non Maja Riniker FDP AG Non Markus Ritter Le Centre SG Oui Benjamin Roduit Le Centre VS Oui Anna Rosenwasser SP ZH Oui David Roth SP LU Oui Marie-France Roth Pasquier Le Centre FR Oui Daniel Ruch FDP VD Non Monika Rüegger SVP OW Non Hans Jörg Rüegsegger SVP BE Non Farah Rumy SP SO Oui Gregor Rutz SVP ZH Non Franziska Ryser Les Vert-e-s SG Oui Regine Sauter FDP ZH Non Barbara Schaffner GLP ZH Non Peter Schilliger FDP LU Non Nina Schläfli SP TG Oui Therese Schläpfer SVP ZH Non Marionna Schlatter Les Vert-e-s ZH Oui Anna-Béatrice Schmaltz Les Vert-e-s ZH Oui Ueli Schmezer SP BE Oui Pascal Schmid SVP TG Non Daniela Schneeberger FDP BL Non Meret Schneider Les Vert-e-s ZH Oui Elisabeth Schneider-Schneiter Le Centre BL Oui Markus Schnyder SVP GL Non Priska Seiler Graf SP ZH Oui Andri Silberschmidt FDP ZH Non Sandra Sollberger SVP BL Non Daniel Sormanni SVP GE Oui Simon Stadler Le Centre UR Oui Fabienne Stämpfli GLP BE Non Barbara Steinemann SVP ZH Non Thomas Stettler SVP JU Abstention Bruno Storni SP TI Oui Manuel Strupler SVP TG Non Gabriela Suter SP AG Oui Vroni Thalmann-Bieri SVP LU Non Heinz Theiler FDP SZ Non Michael Töngi Les Vert-e-s LU Oui Jean Tschopp SP VD Oui Mauro Tuena SVP ZH Non Brenda Tuosto SP VD Oui Nadja Umbricht Pieren SVP BE Non Kris Vietze FDP TG Non Susanne Vincenz-Stauffacher FDP SG Non Patricia von Falkenstein FDP BS Non Erich Vontobel SVP ZH Non Bruno Walliser SVP ZH Non Beat Walti FDP ZH Non Ernst Wandfluh SVP BE Non Christian Wasserfallen FDP BE Non Céline Weber GLP VD Non Laurent Wehrli FDP VD Non Manuela Weichelt Les Vert-e-s ZG Oui Cédric Wermuth SP AG Oui Priska Wismer-Felder Le Centre LU Oui Sarah Wyss SP BS Oui Rémy Wyssmann SVP SO Non Andrea Zryd SP BE Oui Ursula Zybach SP BE Oui

En revanche, la Chambre basse a adopté la hausse de la TVA par 104 voix contre 87, avec 7 abstentions.

C’est donc le PVL qui a fait pencher la balance. Il a approuvé la hausse de la TVA, mais a rejeté celle des cotisations salariales. Patrick Hässig, conseiller national zurichois du PVL, a déclaré au cours du débat que le PVL ne souhaitait pas de nouvelle redistribution des jeunes vers les personnes âgées. Son groupe soutient la hausse de la TVA afin de permettre une solution.

Financement de la 13e rente AVS par la TVA La conférence de conciliation a proposé que la 13e rente AVS soit notamment financée par une hausse de 0,4 point de pourcentage de la TVA. Oui Approbation du financement par la TVA Non Rejet de la proposition de compromis 104Oui 87Non 7Abstention Tous les votes Oui Non Abstention Absent non excusé Absent excusé Tous les partis FDP GLP Les Vert-e-s Le Centre SP SVP Tous les cantons AG AI AR BE BL BS FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH Nom Parti Kanton Vote Jean-Luc Addor SVP VS Oui Cyril Aellen FDP GE Non Thomas Aeschi SVP ZG Non Islam Alijaj SP ZH Oui Céline Amaudruz SVP GE Non Emmanuel Amoos SP VS Oui Gerhard Andrey Les Vert-e-s FR Oui Sibel Arslan Les Vert-e-s BS Oui Christine Badertscher Les Vert-e-s BE Oui Jacqueline Badran SP ZH Oui Maya Bally Le Centre AG Oui Bettina Balmer FDP ZH Non Nicole Barandun Le Centre ZH Oui Kilian Baumann Les Vert-e-s BE Oui Martin Bäumle GLP ZH Oui Samuel Bendahan SP VD Oui Rudi Berli Les Vert-e-s GE Oui Kathrin Bertschy GLP BE Oui Edgar Bischof SVP AR Non Thomas Bläsi SVP GE Non Dominik Blunschy Le Centre SZ Oui Philipp Matthias Bregy Le Centre VS Oui Florence Brenzikofer Les Vert-e-s BL Oui Simona Brizzi SP AG Oui Roland Rino Büchel SVP SG Non Michaël Buffat SVP VD Non Manfred Bühler SVP BE Non Arbër Bullakaj SP SG Oui Christine Bulliard-Marbach Le Centre FR Oui Thomas Burgherr SVP AG Non Roman Bürgi SVP SZ Non Yvonne Bürgin Le Centre ZH Oui Didier Calame SVP NE Non Hasan Candan SP LU Oui Martin Candinas Le Centre GR Oui Isabelle Chappuis Le Centre VD Oui Clarence Chollet Les Vert-e-s NE Oui Katja Christ GLP BS Oui Christophe Clivaz Les Vert-e-s VS Oui Damien Cottier FDP NE Non Brigitte Crottaz SP VD Oui Christian Dandrès SP GE Oui Thomas de Courten SVP BL Non Andrea de Meuron Les Vert-e-s BE Oui Simone de Montmollin FDP GE Non Jacqueline de Quattro FDP VD Non Linda De Ventura SP SH Oui Marcel Dettling SVP SZ Non Loïc Dobler SP JU Oui Marcel Dobler FDP SG Non Martine Docourt SP NE Oui Michèle Dünki-Bättig SP ZH Oui Regina Durrer-Knobel Le Centre NW Oui Mike Egger SVP SG Non Alex Farinelli FDP TI Non Laurence Fehlmann Rielle SP GE Oui Nina Fehr Düsel SVP ZH Non Olivier Feller FDP VD Non Benjamin Fischer SVP ZH Non Giorgio Fonio Le Centre TI Oui Sylvain Freymond SVP VD Non Tamara Funiciello SP BE Oui Andreas Gafner SVP BE Non Benoît Gaillard SP VD Oui Laura Gantenbein Les Vert-e-s SO Oui Walter Gartmann SVP SG Non Anna Giacometti FDP GR Non Simone Gianini FDP TI Non Benjamin Giezendanner SVP AG Non Andreas Glarner SVP AG Non Christian Glur SVP AG Non Nadine Gobet FDP FR Non Roger Golay SVP GE Abstention Michael Götte SVP SG Non Michael Graber SVP VS Non Corina Gredig GLP ZH Oui Jürg Grossen GLP BE Abstention Franz Grüter SVP LU Non Niklaus-Samuel Gugger Le Centre ZH Oui Lars Guggisberg SVP BE Non Diana Gutjahr SVP TG Non Barbara Gysi SP SG Oui Greta Gysin Les Vert-e-s TI Oui Martin Haab SVP ZH Non Patrick Hässig GLP ZH Oui Stefanie Heimgartner SVP AG Non Erich Hess SVP BE Non Lorenz Hess Le Centre BE Oui Alois Huber SVP AG Non Martin Hübscher SVP ZH Absent Roman Hug SVP GR Non Thomas Hurter SVP SH Non Christian Imark SVP SO Non Jessica Jaccoud SP VD Oui Matthias Samuel Jauslin GLP AG Oui Marc Jost Le Centre BE Oui Irène Kälin Les Vert-e-s AG Oui Sidney Kamerzin Le Centre VS Oui Pius Kaufmann Le Centre LU Oui Delphine Klopfenstein Broggini Les Vert-e-s GE Oui Thomas Knutti SVP BE Non Nicolas Kolly SVP FR Non Philipp Kutter Le Centre ZH Oui Miriam Locher SP BL Oui Christian Lohr Le Centre TG Oui Raphaël Mahaim Les Vert-e-s VD Oui Vincent Maitre Le Centre GE Abstention Piero Marchesi SVP TI Non Min Li Marti SP ZH Oui Samira Marti SP BL Oui Magdalena Martullo-Blocher SVP GR Non Nadine Masshardt SP BE Oui Thomas Matter SVP ZH Non Andreas Meier Le Centre AG Oui Mattea Meyer SP ZH Oui Sophie Michaud Gigon Les Vert-e-s VD Abstention Simon Michel FDP SO Non Fabian Molina SP ZH Oui Leo Müller Le Centre LU Oui Stefan Müller-Altermatt Le Centre SO Oui Philippe Nantermod FDP VS Non Reto Nause Le Centre BE Oui Jacques Nicolet SVP VD Abstention Nicolò Paganini Le Centre SG Oui Pierre-André Page SVP FR Président Yvan 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Vert-e-s ZG Oui Cédric Wermuth SP AG Oui Priska Wismer-Felder Le Centre LU Oui Sarah Wyss SP BS Oui Rémy Wyssmann SVP SO Non Andrea Zryd SP BE Oui Ursula Zybach SP BE Oui

L’UDC et le PLR se sont opposés à des charges supplémentaires pour les actifs et les entreprises. Cyril Aellen, conseiller national genevois du PLR, a déclaré lors du débat : « Nous sommes contre une politique qui distribue aujourd’hui et envoie les factures demain. »

La Gauche et le Centre ont quant à eux mis en garde contre un financement insuffisant. «Nous faisons preuve de solidarité en matière de financement, de responsabilité dans la gestion des finances et de cohérence dans le respect de nos institutions démocratiques», a déclaré Thomas Rechsteiner, conseiller national du Centre.

La conseillère nationale thurgovienne Diana Gutjahr (UDC) s’est opposée avec succès aux prélèvements sur les salaires. KEYSTONE

La question n’est pas encore définitivement tranchée. Le projet de loi sur la TVA doit encore faire l’objet d’un vote final vendredi. Il devra ensuite être approuvé par le peuple et les cantons, car cette augmentation nécessite une modification de la Constitution.

La hausse de la TVA pourrait rapporter à l’AVS 2030 entre 1,4 et 1,6 milliard de francs supplémentaires par an. Cela est loin d’être suffisant pour financer la 13e rente AVS. Le prochain conflit autour de l’AVS est donc inévitable.