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Salaires épargnés 13e rente AVS: voici comment vos élus ont voté – cela va coûter plus cher aux consommateurs

Petar Marjanović

17.6.2026

La 13e rente AVS doit être cofinancée par une hausse de la TVA, mais pas par des retenues salariales plus élevées. Ce sont surtout les actifs à hauts revenus et les employeurs qui en profitent, tandis que les consommatrices et consommateurs sont davantage pénalisés au moment de leurs achats.

Le Conseil national a désormais tranché : la TVA augmentera, mais il n’y aura pas de hausse des retenues salariales. (image d'illustration).
Le Conseil national a désormais tranché : la TVA augmentera, mais il n’y aura pas de hausse des retenues salariales. (image d'illustration).
sda

Petar Marjanović

17.06.2026, 11:59

17.06.2026, 15:22

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le Conseil national a rejeté de justesse les cotisations salariales supplémentaires destinées à financer la 13e rente AVS.
  • En revanche, une hausse de la TVA est prévue.
  • Le GLP a joué un rôle décisif : il a approuvé la hausse de la TVA, mais s’est opposé à l’augmentation des retenues sur salaire.
Montre plus

La 13e rente AVS sera versée pour la première fois à la fin de l’année. La question de son financement par le Parlement restait en suspens jusqu’à la dernière minute. Le Conseil national a désormais tranché : la TVA augmentera, mais il n’y aura pas de hausse des retenues salariales.

Les salariés et les employeurs sont ainsi épargnés en matière de cotisations salariales. Cela a un impact particulièrement fort sur les revenus élevés : en cas d’augmentation des cotisations salariales, les personnes à hauts revenus auraient payé davantage en francs que celles percevant un salaire plus modeste. Le calculateur de blue News permettait de déterminer combien cela aurait coûté à chacun et chacune.

Suite à la décision du Conseil national, cette charge supplémentaire est supprimée.

Il en va autrement pour la consommation

La TVA doit augmenter de 0,4 point de pourcentage. Le taux réduit applicable aux biens de première nécessité, tels que les denrées alimentaires et les médicaments, n’est pas concerné. En revanche, ceux qui achètent des vêtements, vont au restaurant ou font appel à des services devront à l’avenir payer davantage de TVA.

Au Conseil national, le résultat a été serré. La hausse des cotisations salariales de 0,2 point de pourcentage a été rejetée par 98 voix contre 96, avec 4 abstentions. L’UDC, le PLR et les Verts se sont imposés sur ce point.

Financement de la 13e rente AVS par les cotisations salariales

La conférence de conciliation a proposé que la 13e rente AVS soit notamment financée par une hausse de 0,2 point de pourcentage des cotisations salariales.

Oui Approbation du financement par les cotisations salariales
Non Rejet de la proposition de compromis
96Oui 98Non 4Abstention
Name Parti Canton Vote
Jean-Luc Addor SVP VS Oui
Cyril Aellen FDP GE Non
Thomas Aeschi SVP ZG Non
Islam Alijaj SP ZH Oui
Céline Amaudruz SVP GE Non
Emmanuel Amoos SP VS Oui
Gerhard Andrey Les Vert-e-s FR Oui
Sibel Arslan Les Vert-e-s BS Oui
Christine Badertscher Les Vert-e-s BE Oui
Jacqueline Badran SP ZH Oui
Maya Bally Le Centre AG Oui
Bettina Balmer FDP ZH Non
Nicole Barandun Le Centre ZH Oui
Kilian Baumann Les Vert-e-s BE Oui
Martin Bäumle GLP ZH Non
Samuel Bendahan SP VD Oui
Rudi Berli Les Vert-e-s GE Oui
Kathrin Bertschy GLP BE Non
Edgar Bischof SVP AR Non
Thomas Bläsi SVP GE Non
Dominik Blunschy Le Centre SZ Oui
Philipp Matthias Bregy Le Centre VS Oui
Florence Brenzikofer Les Vert-e-s BL Oui
Simona Brizzi SP AG Oui
Roland Rino Büchel SVP SG Non
Michaël Buffat SVP VD Non
Manfred Bühler SVP BE Non
Arbër Bullakaj SP SG Oui
Christine Bulliard-Marbach Le Centre FR Oui
Thomas Burgherr SVP AG Non
Roman Bürgi SVP SZ Non
Yvonne Bürgin Le Centre ZH Oui
Didier Calame SVP NE Non
Hasan Candan SP LU Oui
Martin Candinas Le Centre GR Oui
Isabelle Chappuis Le Centre VD Oui
Clarence Chollet Les Vert-e-s NE Oui
Katja Christ GLP BS Non
Christophe Clivaz Les Vert-e-s VS Oui
Damien Cottier FDP NE Non
Brigitte Crottaz SP VD Oui
Christian Dandrès SP GE Oui
Thomas de Courten SVP BL Non
Andrea de Meuron Les Vert-e-s BE Oui
Simone de Montmollin FDP GE Non
Jacqueline de Quattro FDP VD Non
Linda De Ventura SP SH Oui
Marcel Dettling SVP SZ Non
Loïc Dobler SP JU Oui
Marcel Dobler FDP SG Non
Martine Docourt SP NE Oui
Michèle Dünki-Bättig SP ZH Oui
Regina Durrer-Knobel Le Centre NW Oui
Mike Egger SVP SG Non
Alex Farinelli FDP TI Non
Laurence Fehlmann Rielle SP GE Oui
Nina Fehr Düsel SVP ZH Non
Olivier Feller FDP VD Non
Benjamin Fischer SVP ZH Non
Giorgio Fonio Le Centre TI Oui
Sylvain Freymond SVP VD Non
Tamara Funiciello SP BE Oui
Andreas Gafner SVP BE Non
Benoît Gaillard SP VD Oui
Laura Gantenbein Les Vert-e-s SO Oui
Walter Gartmann SVP SG Non
Anna Giacometti FDP GR Non
Simone Gianini FDP TI Non
Benjamin Giezendanner SVP AG Non
Andreas Glarner SVP AG Non
Christian Glur SVP AG Non
Nadine Gobet FDP FR Non
Roger Golay SVP GE Abstention
Michael Götte SVP SG Non
Michael Graber SVP VS Non
Corina Gredig GLP ZH Non
Jürg Grossen GLP BE Non
Franz Grüter SVP LU Non
Niklaus-Samuel Gugger Le Centre ZH Oui
Lars Guggisberg SVP BE Non
Diana Gutjahr SVP TG Non
Barbara Gysi SP SG Oui
Greta Gysin Les Vert-e-s TI Oui
Martin Haab SVP ZH Non
Patrick Hässig GLP ZH Non
Stefanie Heimgartner SVP AG Non
Erich Hess SVP BE Non
Lorenz Hess Le Centre BE Oui
Alois Huber SVP AG Non
Martin Hübscher SVP ZH Absent
Roman Hug SVP GR Non
Thomas Hurter SVP SH Non
Christian Imark SVP SO Non
Jessica Jaccoud SP VD Oui
Matthias Samuel Jauslin GLP AG Non
Marc Jost Le Centre BE Oui
Irène Kälin Les Vert-e-s AG Oui
Sidney Kamerzin Le Centre VS Oui
Pius Kaufmann Le Centre LU Oui
Delphine Klopfenstein Broggini Les Vert-e-s GE Oui
Thomas Knutti SVP BE Non
Nicolas Kolly SVP FR Non
Philipp Kutter Le Centre ZH Oui
Miriam Locher SP BL Oui
Christian Lohr Le Centre TG Oui
Raphaël Mahaim Les Vert-e-s VD Oui
Vincent Maitre Le Centre GE Abstention
Piero Marchesi SVP TI Non
Min Li Marti SP ZH Oui
Samira Marti SP BL Oui
Magdalena Martullo-Blocher SVP GR Non
Nadine Masshardt SP BE Oui
Thomas Matter SVP ZH Non
Andreas Meier Le Centre AG Oui
Mattea Meyer SP ZH Oui
Sophie Michaud Gigon Les Vert-e-s VD Oui
Simon Michel FDP SO Non
Fabian Molina SP ZH Oui
Leo Müller Le Centre LU Oui
Stefan Müller-Altermatt Le Centre SO Oui
Philippe Nantermod FDP VS Non
Reto Nause Le Centre BE Oui
Jacques Nicolet SVP VD Abstention
Nicolò Paganini Le Centre SG Oui
Pierre-André Page SVP FR Président
Yvan Pahud SVP VD Non
Paolo Pamini SVP TI Non
Gerhard Pfister Le Centre ZG Oui
Valérie Piller Carrard SP FR Oui
Léonore Porchet Les Vert-e-s VD Oui
Barbara Portmann GLP AG Non
Hans-Peter Portmann FDP ZH Non
Katharina Prelicz-Huber Les Vert-e-s ZH Oui
Jon Pult SP GR Oui
Lorenzo Quadri SVP TI Non
Thomas Rechsteiner Le Centre AI Oui
Lukas Reimann SVP SG Non
Estelle Revaz SP GE Oui
Katja Riem SVP BE Non
Christoph Riner SVP AG Non
Maja Riniker FDP AG Non
Markus Ritter Le Centre SG Oui
Benjamin Roduit Le Centre VS Oui
Anna Rosenwasser SP ZH Oui
David Roth SP LU Oui
Marie-France Roth Pasquier Le Centre FR Oui
Daniel Ruch FDP VD Non
Monika Rüegger SVP OW Non
Hans Jörg Rüegsegger SVP BE Non
Farah Rumy SP SO Oui
Gregor Rutz SVP ZH Non
Franziska Ryser Les Vert-e-s SG Oui
Regine Sauter FDP ZH Non
Barbara Schaffner GLP ZH Non
Peter Schilliger FDP LU Non
Nina Schläfli SP TG Oui
Therese Schläpfer SVP ZH Non
Marionna Schlatter Les Vert-e-s ZH Oui
Anna-Béatrice Schmaltz Les Vert-e-s ZH Oui
Ueli Schmezer SP BE Oui
Pascal Schmid SVP TG Non
Daniela Schneeberger FDP BL Non
Meret Schneider Les Vert-e-s ZH Oui
Elisabeth Schneider-Schneiter Le Centre BL Oui
Markus Schnyder SVP GL Non
Priska Seiler Graf SP ZH Oui
Andri Silberschmidt FDP ZH Non
Sandra Sollberger SVP BL Non
Daniel Sormanni SVP GE Oui
Simon Stadler Le Centre UR Oui
Fabienne Stämpfli GLP BE Non
Barbara Steinemann SVP ZH Non
Thomas Stettler SVP JU Abstention
Bruno Storni SP TI Oui
Manuel Strupler SVP TG Non
Gabriela Suter SP AG Oui
Vroni Thalmann-Bieri SVP LU Non
Heinz Theiler FDP SZ Non
Michael Töngi Les Vert-e-s LU Oui
Jean Tschopp SP VD Oui
Mauro Tuena SVP ZH Non
Brenda Tuosto SP VD Oui
Nadja Umbricht Pieren SVP BE Non
Kris Vietze FDP TG Non
Susanne Vincenz-Stauffacher FDP SG Non
Patricia von Falkenstein FDP BS Non
Erich Vontobel SVP ZH Non
Bruno Walliser SVP ZH Non
Beat Walti FDP ZH Non
Ernst Wandfluh SVP BE Non
Christian Wasserfallen FDP BE Non
Céline Weber GLP VD Non
Laurent Wehrli FDP VD Non
Manuela Weichelt Les Vert-e-s ZG Oui
Cédric Wermuth SP AG Oui
Priska Wismer-Felder Le Centre LU Oui
Sarah Wyss SP BS Oui
Rémy Wyssmann SVP SO Non
Andrea Zryd SP BE Oui
Ursula Zybach SP BE Oui

En revanche, la Chambre basse a adopté la hausse de la TVA par 104 voix contre 87, avec 7 abstentions.

C’est donc le PVL qui a fait pencher la balance. Il a approuvé la hausse de la TVA, mais a rejeté celle des cotisations salariales. Patrick Hässig, conseiller national zurichois du PVL, a déclaré au cours du débat que le PVL ne souhaitait pas de nouvelle redistribution des jeunes vers les personnes âgées. Son groupe soutient la hausse de la TVA afin de permettre une solution.

Financement de la 13e rente AVS par la TVA

La conférence de conciliation a proposé que la 13e rente AVS soit notamment financée par une hausse de 0,4 point de pourcentage de la TVA.

Oui Approbation du financement par la TVA
Non Rejet de la proposition de compromis
104Oui 87Non 7Abstention
Nom Parti Kanton Vote
Jean-Luc Addor SVP VS Oui
Cyril Aellen FDP GE Non
Thomas Aeschi SVP ZG Non
Islam Alijaj SP ZH Oui
Céline Amaudruz SVP GE Non
Emmanuel Amoos SP VS Oui
Gerhard Andrey Les Vert-e-s FR Oui
Sibel Arslan Les Vert-e-s BS Oui
Christine Badertscher Les Vert-e-s BE Oui
Jacqueline Badran SP ZH Oui
Maya Bally Le Centre AG Oui
Bettina Balmer FDP ZH Non
Nicole Barandun Le Centre ZH Oui
Kilian Baumann Les Vert-e-s BE Oui
Martin Bäumle GLP ZH Oui
Samuel Bendahan SP VD Oui
Rudi Berli Les Vert-e-s GE Oui
Kathrin Bertschy GLP BE Oui
Edgar Bischof SVP AR Non
Thomas Bläsi SVP GE Non
Dominik Blunschy Le Centre SZ Oui
Philipp Matthias Bregy Le Centre VS Oui
Florence Brenzikofer Les Vert-e-s BL Oui
Simona Brizzi SP AG Oui
Roland Rino Büchel SVP SG Non
Michaël Buffat SVP VD Non
Manfred Bühler SVP BE Non
Arbër Bullakaj SP SG Oui
Christine Bulliard-Marbach Le Centre FR Oui
Thomas Burgherr SVP AG Non
Roman Bürgi SVP SZ Non
Yvonne Bürgin Le Centre ZH Oui
Didier Calame SVP NE Non
Hasan Candan SP LU Oui
Martin Candinas Le Centre GR Oui
Isabelle Chappuis Le Centre VD Oui
Clarence Chollet Les Vert-e-s NE Oui
Katja Christ GLP BS Oui
Christophe Clivaz Les Vert-e-s VS Oui
Damien Cottier FDP NE Non
Brigitte Crottaz SP VD Oui
Christian Dandrès SP GE Oui
Thomas de Courten SVP BL Non
Andrea de Meuron Les Vert-e-s BE Oui
Simone de Montmollin FDP GE Non
Jacqueline de Quattro FDP VD Non
Linda De Ventura SP SH Oui
Marcel Dettling SVP SZ Non
Loïc Dobler SP JU Oui
Marcel Dobler FDP SG Non
Martine Docourt SP NE Oui
Michèle Dünki-Bättig SP ZH Oui
Regina Durrer-Knobel Le Centre NW Oui
Mike Egger SVP SG Non
Alex Farinelli FDP TI Non
Laurence Fehlmann Rielle SP GE Oui
Nina Fehr Düsel SVP ZH Non
Olivier Feller FDP VD Non
Benjamin Fischer SVP ZH Non
Giorgio Fonio Le Centre TI Oui
Sylvain Freymond SVP VD Non
Tamara Funiciello SP BE Oui
Andreas Gafner SVP BE Non
Benoît Gaillard SP VD Oui
Laura Gantenbein Les Vert-e-s SO Oui
Walter Gartmann SVP SG Non
Anna Giacometti FDP GR Non
Simone Gianini FDP TI Non
Benjamin Giezendanner SVP AG Non
Andreas Glarner SVP AG Non
Christian Glur SVP AG Non
Nadine Gobet FDP FR Non
Roger Golay SVP GE Abstention
Michael Götte SVP SG Non
Michael Graber SVP VS Non
Corina Gredig GLP ZH Oui
Jürg Grossen GLP BE Abstention
Franz Grüter SVP LU Non
Niklaus-Samuel Gugger Le Centre ZH Oui
Lars Guggisberg SVP BE Non
Diana Gutjahr SVP TG Non
Barbara Gysi SP SG Oui
Greta Gysin Les Vert-e-s TI Oui
Martin Haab SVP ZH Non
Patrick Hässig GLP ZH Oui
Stefanie Heimgartner SVP AG Non
Erich Hess SVP BE Non
Lorenz Hess Le Centre BE Oui
Alois Huber SVP AG Non
Martin Hübscher SVP ZH Absent
Roman Hug SVP GR Non
Thomas Hurter SVP SH Non
Christian Imark SVP SO Non
Jessica Jaccoud SP VD Oui
Matthias Samuel Jauslin GLP AG Oui
Marc Jost Le Centre BE Oui
Irène Kälin Les Vert-e-s AG Oui
Sidney Kamerzin Le Centre VS Oui
Pius Kaufmann Le Centre LU Oui
Delphine Klopfenstein Broggini Les Vert-e-s GE Oui
Thomas Knutti SVP BE Non
Nicolas Kolly SVP FR Non
Philipp Kutter Le Centre ZH Oui
Miriam Locher SP BL Oui
Christian Lohr Le Centre TG Oui
Raphaël Mahaim Les Vert-e-s VD Oui
Vincent Maitre Le Centre GE Abstention
Piero Marchesi SVP TI Non
Min Li Marti SP ZH Oui
Samira Marti SP BL Oui
Magdalena Martullo-Blocher SVP GR Non
Nadine Masshardt SP BE Oui
Thomas Matter SVP ZH Non
Andreas Meier Le Centre AG Oui
Mattea Meyer SP ZH Oui
Sophie Michaud Gigon Les Vert-e-s VD Abstention
Simon Michel FDP SO Non
Fabian Molina SP ZH Oui
Leo Müller Le Centre LU Oui
Stefan Müller-Altermatt Le Centre SO Oui
Philippe Nantermod FDP VS Non
Reto Nause Le Centre BE Oui
Jacques Nicolet SVP VD Abstention
Nicolò Paganini Le Centre SG Oui
Pierre-André Page SVP FR Président
Yvan Pahud SVP VD Non
Paolo Pamini SVP TI Non
Gerhard Pfister Le Centre ZG Oui
Valérie Piller Carrard SP FR Oui
Léonore Porchet Les Vert-e-s VD Oui
Barbara Portmann GLP AG Oui
Hans-Peter Portmann FDP ZH Non
Katharina Prelicz-Huber Les Vert-e-s ZH Oui
Jon Pult SP GR Oui
Lorenzo Quadri SVP TI Non
Thomas Rechsteiner Le Centre AI Oui
Lukas Reimann SVP SG Non
Estelle Revaz SP GE Oui
Katja Riem SVP BE Non
Christoph Riner SVP AG Non
Maja Riniker FDP AG Non
Markus Ritter Le Centre SG Oui
Benjamin Roduit Le Centre VS Oui
Anna Rosenwasser SP ZH Oui
David Roth SP LU Oui
Marie-France Roth Pasquier Le Centre FR Oui
Daniel Ruch FDP VD Non
Monika Rüegger SVP OW Non
Hans Jörg Rüegsegger SVP BE Non
Farah Rumy SP SO Oui
Gregor Rutz SVP ZH Non
Franziska Ryser Les Vert-e-s SG Oui
Regine Sauter FDP ZH Non
Barbara Schaffner GLP ZH Oui
Peter Schilliger FDP LU Non
Nina Schläfli SP TG Oui
Therese Schläpfer SVP ZH Non
Marionna Schlatter Les Vert-e-s ZH Oui
Anna-Béatrice Schmaltz Les Vert-e-s ZH Oui
Ueli Schmezer SP BE Oui
Pascal Schmid SVP TG Non
Daniela Schneeberger FDP BL Non
Meret Schneider Les Vert-e-s ZH Oui
Elisabeth Schneider-Schneiter Le Centre BL Oui
Markus Schnyder SVP GL Non
Priska Seiler Graf SP ZH Oui
Andri Silberschmidt FDP ZH Non
Sandra Sollberger SVP BL Non
Daniel Sormanni SVP GE Oui
Simon Stadler Le Centre UR Oui
Fabienne Stämpfli GLP BE Oui
Barbara Steinemann SVP ZH Non
Thomas Stettler SVP JU Abstention
Bruno Storni SP TI Oui
Manuel Strupler SVP TG Non
Gabriela Suter SP AG Oui
Vroni Thalmann-Bieri SVP LU Non
Heinz Theiler FDP SZ Non
Michael Töngi Les Vert-e-s LU Oui
Jean Tschopp SP VD Oui
Mauro Tuena SVP ZH Non
Brenda Tuosto SP VD Oui
Nadja Umbricht Pieren SVP BE Non
Kris Vietze FDP TG Non
Susanne Vincenz-Stauffacher FDP SG Non
Patricia von Falkenstein FDP BS Non
Erich Vontobel SVP ZH Non
Bruno Walliser SVP ZH Non
Beat Walti FDP ZH Non
Ernst Wandfluh SVP BE Non
Christian Wasserfallen FDP BE Non
Céline Weber GLP VD Abstention
Laurent Wehrli FDP VD Non
Manuela Weichelt Les Vert-e-s ZG Oui
Cédric Wermuth SP AG Oui
Priska Wismer-Felder Le Centre LU Oui
Sarah Wyss SP BS Oui
Rémy Wyssmann SVP SO Non
Andrea Zryd SP BE Oui
Ursula Zybach SP BE Oui

L’UDC et le PLR se sont opposés à des charges supplémentaires pour les actifs et les entreprises. Cyril Aellen, conseiller national genevois du PLR, a déclaré lors du débat : « Nous sommes contre une politique qui distribue aujourd’hui et envoie les factures demain. »

La Gauche et le Centre ont quant à eux mis en garde contre un financement insuffisant. «Nous faisons preuve de solidarité en matière de financement, de responsabilité dans la gestion des finances et de cohérence dans le respect de nos institutions démocratiques», a déclaré Thomas Rechsteiner, conseiller national du Centre.

La conseillère nationale thurgovienne Diana Gutjahr (UDC) s’est opposée avec succès aux prélèvements sur les salaires.
La conseillère nationale thurgovienne Diana Gutjahr (UDC) s’est opposée avec succès aux prélèvements sur les salaires.
KEYSTONE

La question n’est pas encore définitivement tranchée. Le projet de loi sur la TVA doit encore faire l’objet d’un vote final vendredi. Il devra ensuite être approuvé par le peuple et les cantons, car cette augmentation nécessite une modification de la Constitution.

La hausse de la TVA pourrait rapporter à l’AVS 2030 entre 1,4 et 1,6 milliard de francs supplémentaires par an. Cela est loin d’être suffisant pour financer la 13e rente AVS. Le prochain conflit autour de l’AVS est donc inévitable.

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