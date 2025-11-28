Parfum, luxe, pharma... Le portrait des 10 personnes les plus riches de Suisse

Dans son nouveau classement des plus riches, le magazine «Bilan» montre que les Suisses sont de plus en plus riches. Les super-riches de Suisse ont à nouveau augmenté leur fortune - pour atteindre un total de 851,5 milliards de francs, un montant jamais atteint auparavant. Seuls ceux qui possèdent au moins 15 milliards de francs suisses parviennent à se hisser dans le top 10.

Le magazine "Bilanz" a publié la liste des 300 personnes les plus riches de Suisse. Bildmontage

Sven Ziegler Sven Ziegler

En 2025, la Suisse continuera d'attirer les grandes fortunes. La nouvelle liste des plus riches du magazine «Bilan» le montre: jamais la fortune totale des 300 plus riches n'a atteint un niveau aussi élevé qu'aujourd'hui. Pour atteindre le sommet, il faut disposer de sommes qui inspirent le respect, même parmi les milliardaires.

Le seuil d'entrée dans le Top Ten est d'environ 15 milliards de francs. Et au sommet, on trouve des dynasties d'entrepreneurs qui dominent des secteurs économiques très différents, de la cosmétique de luxe à la navigation en conteneurs.

Gérard & Alain Wertheimer - Le pouvoir discret derrière Chanel

Alain (à gauche) et Gérard Wetheimer. IMAGO/ABACAPRESS

Les frères Gérard et Alain Wertheimer sont depuis des décennies à la tête de l'empire de la mode Chanel et font toujours partie de l'élite absolue de la fortune suisse en 2025. Certes, le commerce de luxe est actuellement en difficulté en raison des incertitudes mondiales: le chiffre d'affaires de Chanel a baissé de 5,3% en 2024 pour atteindre 18,7 milliards de dollars, le bénéfice a même diminué de 28,2%. Cette fois-ci, ils n'ont pas versé de dividendes, comme les 5,7 milliards de l'année précédente.

Au lieu de cela, les Wertheimer investissent massivement dans l'avenir de la marque: 1,8 milliard de dollars sont investis dans de nouvelles boutiques, dont des emplacements de choix à Paris, New York, Nanjing, Chengdu et Tokyo. Chanel exploite aujourd'hui près de 700 magasins dans le monde.

Son Family Office Mousse Partners - dirigé par le demi-frère Charles Heilbronn - mise fortement sur la diversification. Les frères possèdent ainsi 14 pour cent de la marque de luxe The Row et investissent dans l'immobilier, les montres, les lunettes, la gastronomie ainsi que les vêtements de ski. Le fils de Gérard, David, est également en train de constituer son propre portefeuille de luxe avec 1686 Partners.

Famille Hoffmann/Oeri - Les géants silencieux de Roche

Maja Hoffmann préside entre autres le Festival du film de Locarno. KEYSTONE

Les héritiers de Roche contrôlent 72,5% des actions Roche avec droit de vote et sont ainsi considérés comme l'une des dynasties familiales les plus influentes d'Europe. Après des décennies de relative discrétion, la famille apparaît aujourd'hui visiblement plus souvent sous les feux de la rampe : Maja Hoffmann préside le Festival du film de Locarno, André Hoffmann fait la promotion d'un «capitalisme responsable» en tant que co-auteur d'un livre.

Roche elle-même est à la veille d'une réforme structurelle historique: les traditionnels bons de jouissance doivent être modernisés et transformés en bons de participation. Sur le plan commercial, le groupe pharmaceutique est mis au défi: les droits de douane américains, les discussions sur les prix et les incertitudes géopolitiques pèsent sur l'environnement.

En réaction, Roche investit 50 milliards de dollars aux Etats-Unis: installations de production, centres de recherche et capacités pour de nouveaux médicaments. La filiale Genentech construit par exemple une usine de médicaments contre l'obésité pour 700 millions de dollars. En outre, Roche rachète l'entreprise de biotechnologie 89bio pour 2,4 milliards de dollars.

Andrea Pignataro - Le milliardaire invisible des données

Andrea Pignataro sur une photo rare. Imago via Getty Images

Le pionnier de la fintech Andrea Pignataro, qui réside en Engadine et à Londres, est sans doute le milliardaire le plus énigmatique de Suisse. Cet Italien d'origine - titulaire d'un doctorat de l'Imperial College de Londres - a fondé en 1999 le groupe ION, qui est aujourd'hui un poids lourd mondial de l'information financière, des logiciels et des technologies de trading.

Au fil des années, Pignataro a racheté des concurrents et construit un réseau d'entreprises qui, selon Bloomberg, compte plus de 13'000 collaborateurs dans plus de 50 pays. La structure du réseau d'entreprises est volontairement opaque: peu de chiffres, peu d'apparitions, presque pas d'interviews.

Le groupe a néanmoins fait les gros titres, d'une part en raison d'un litige fiscal en Italie, que Pignataro a réglé pour 280 millions d'euros, et d'autre part en raison d'une attaque de pirates informatiques réussie sur les systèmes ION.

Famille Aponte - MSC à la conquête des mers du monde

Gian Luigi Aponte fait partie des têtes pensantes de la famille. IMAGO/ABACAPRESS

Le groupe logistique genevois MSC de la famille Aponte est un géant mondial: environ 900 navires, 25% du trafic mondial de conteneurs et une stratégie d'expansion agressive. En 2024, malgré les risques géopolitiques (attaques des Huthi, prolongation des routes via l'Afrique), il a fait partie de la troisième meilleure année du secteur, avec un bénéfice estimé à 78 milliards de dollars dans le secteur.

MSC mise beaucoup sur l'infrastructure des terminaux : après leur entrée à Hambourg, ils ont acheté pour 22,8 milliards de dollars un vaste réseau de terminaux asiatiques par le biais de leur filiale TiL, une étape pour devenir le leader mondial de l'exploitation portuaire.

L'entreprise familiale, vieille de 55 ans, emploie plus de 200'000 personnes dans le monde entier.

La famille Safra - des banquiers mondiaux en mode expansion

La dynastie Safra, qui vit en Suisse, est à la tête de l'un des plus importants empires de banque privée au monde. En 2024, la banque bâloise J. Safra Sarasin a augmenté son bénéfice net de 7,3% à 505 millions de francs et ses actifs sous gestion à 224 milliards.

Sous la direction informelle de la famille Jacob Safra, le groupe mise sur une expansion agressive: le groupe a par exemple acheté 70% de la banque Saxo pour un montant estimé à 1,1 milliard d'euros.

La famille dispose d'un portefeuille largement diversifié et fait partie des acteurs les plus fortunés du système financier mondial.

Klaus-Michael Kühne - Du vent arrière du secteur au désenchantement

Klaus-Michael Kühne a connu une année difficile. KEYSTONE

L'année a été difficile pour le nabab de la logistique Klaus-Michael Kühne: ses participations dans Kühne+Nagel (54 pour cent) et Hapag-Lloyd (30 pour cent) ont perdu ensemble environ 6 milliards de francs de valeur. La conjoncture exceptionnelle de la pandémie est terminée, les taux de fret baissent, le dollar s'affaiblit.

Parallèlement, Kühne continue de se développer en dehors de la logistique: Participation dans le fournisseur de bus longue distance Flix, achat du groupe pharmaceutique Aenova et extension de sa participation dans la Lufthansa à près de 20%.

Famille Bertarelli - Bénéfices dans la biotechnologie et revers de voile

Ernesto Bertarelli est le CEO d'Alinghi Red Bull Racing. KEYSTONE

Les Bertarelli ont connu une année financièrement forte en 2024: leur entreprise pharmaceutique Boston Pharmaceuticals, qui fait partie du Family Office B-Flexion, a reçu un paiement anticipé de 1,2 milliard de dollars de GSK pour un médicament contre les maladies du foie. En cas de succès, les paiements pourraient atteindre 2 milliards.

Dans le domaine de la voile, les choses se sont moins bien passées: Alinghi Red Bull Racing a manqué la finale de l'America's Cup à Barcelone. La question de savoir si l'équipe participera en 2027 reste ouverte.

Jorge Lemann - L'homme derrière 3G Capital

Jorge Lemann en 2015 avec son épouse Susanna. KEYSTONE

Le milliardaire helvético-brésilien Jorge Lemann, fondateur de 3G Capital, a mis un gros point d'exclamation en 2024: Pour 9,4 milliards de dollars, il a acheté avec ses partenaires Carlos Sicupira et Marcel Telles le fabricant de chaussures américain Skechers.

Des spéculations ont immédiatement circulé sur une fusion avec On Running. Pas irréaliste, car le fils de Lemann, Marc, détient 6,2% des actions de On, et le partenaire Sicupira 6,9% supplémentaires.

Andrey Melnichenko - Sanctions et revers

Andrey Melnichenko sur une photo de 2017. Wikimedia Commons

Le milliardaire d'origine russe résidant à Saint-Moritz (formellement) a vécu une année perdue: la Cour de justice européenne a confirmé les sanctions de l'UE à son encontre. Son affirmation selon laquelle il avait cédé ses entreprises n'a convaincu ni Bruxelles ni Londres.

Melnichenko contrôle - directement ou indirectement - deux poids lourds: EuroChem à Zoug et Suek, qui mise sur le charbon et l'énergie. EuroChem est en outre en proie à des conflits: des banques ont refusé de lui verser 212 millions d'euros et, au printemps, une enquête a été ouverte sur de possibles livraisons indirectes à l'industrie de l'armement russe.

Comme il n'a plus le droit de se rendre en Suisse, il fait la navette entre Dubaï et Moscou.

Famille Schindler/Bonnard - Le groupe d'ascenseurs reste solidement en mains familiales

Alfred Schindler reste un géant industriel solide. KEYSTONE

Le groupe lucernois Schindler reste un géant industriel stable et solidement entre les mains des familles fondatrices. Le patriarche Alfred Schindler, dans l'entreprise depuis 48 ans, continue de siéger au conseil d'administration. Son cousin Luc Bonnard s'est retiré en 2025 et c'est sa fille Marion Bonnard qui le remplace.

Sur le plan opérationnel, une grande transformation a eu lieu : le CEO de longue date Silvio Napoli a démissionné à la surprise générale, le nouveau chef du groupe est Paolo Compagna depuis février 2025.

Les actions Schindler se sont clairement redressées: depuis le point bas de 2022, elles ont augmenté de près de 90%. Le groupe reste rentable, même si son concurrent Otis est en avance sur les marges.