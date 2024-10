Où vivre en Suisse? Découvrez les communes les plus attractives selon vos revenus

Chaque année, environ 10 % de la population suisse envisage de déménager. Pour ceux qui cherchent encore le lieu idéal, une enquête d'UBS révèle que les centres de taille moyenne sont souvent plus attrayants pour les familles que les grandes villes.

Zurich ne figure dans le top 10 que pour les ménages à hauts revenus. KEYSTONE

SDA

Dans le secteur immobilier, la localisation reste primordiale. UBS a mis en place un nouvel indice d'attractivité résidentielle qui évalue les communes suisses selon trois critères: l'infrastructure locale, l'offre de loisirs et le coût du logement.

Cet indicateur se concentre sur l'attractivité des communes pour une famille type avec deux enfants.

Un premier constat: les familles avec des revenus moyens, c'est-à-dire un revenu brut annuel de 145'000 francs, trouvent leur bonheur dans les centres de taille moyenne.

Le coût du logement: un obstacle majeur

Les grandes villes et les communes prestigieuses n’atteignent pas les premières places du classement en raison du coût élevé du logement. Dans la région de Zurich, par exemple, des villes comme Aarau et Schaffhouse sont plus attractives que les communes du lac de Zurich.

En Suisse romande, Vevey et Morges devancent Lausanne en termes d'attractivité. De même, Tenero-Contra et Muralto surpassent Lugano au Tessin.

Les grandes villes restent attractives pour les plus riches

Les familles aisées peuvent plus facilement se permettre de vivre dans les centres urbains. Pour celles avec des revenus annuels bruts de 300'000 francs ou plus, les communes à faible fiscalité sont également très intéressantes, car le coût élevé du logement n’est pas un frein pour elles.

En revanche, les familles à revenus modestes ont peu de chances de s’installer dans les centres urbains où les prix sont élevés. Les localités prisées autour des lacs de Zurich, Genève et Zoug leur sont inaccessibles. Elles préfèrent alors des communes moins chères en périphérie des grandes agglomérations.

L'indice d’attractivité résidentielle d'UBS n’est pas un classement de «beauté», précise UBS. Il repose sur 35 critères objectifs. Toutefois, certains aspects, comme le charme d’une localité ou la proximité d’un réseau social, comme la famille et le cercle d'amis, échappent à une évaluation empirique.

Classement des communes selon les revenus des ménages

UBS propose des classements régionaux basés sur le revenu des ménages. Pour mieux orienter les ménages selon leur situation financière, le rapport d’UBS a adapté son indice en fonction de trois profils types. Ces modèles représentent tous des familles composées d’un couple avec deux enfants, mais leur situation économique varie.

Voici les trois catégories définies: Famille à faible revenu : elle dispose d’un revenu brut annuel de 80 000 francs, d’une fortune de 30 000 francs, et habite un appartement de 95 mètres carrés.

Famille de classe moyenne : son revenu brut annuel s’élève à 145 000 francs, avec une fortune de 80 000 francs, et elle réside dans un appartement de 110 mètres carrés.

Famille à haut revenu : avec un revenu annuel de 300 000 francs et une fortune de 200 000 francs, cette famille occupe un appartement de 130 mètres carrés. Montre plus

Voici le classement de la région Genève-Lausanne.

Voici le classement de la région Neuchâtel. UBS

Voici le classement de la région Fribourg. UBS

Voici le classement de la région Bienne-Jura. UBS

Voici le classement de la région Alpes occidentales. UBS

sda/trad