La randonnée passe souvent pour une activité sans grand danger — les statistiques racontent pourtant une tout autre histoire: chaque année, des dizaines de personnes perdent la vie dans les montagnes suisses. Tour d'horizon des cinq sentiers de randonnée les plus dangereux du pays.

Les randonneurs empruntent ce qu'on appelle « l'échelle du ciel » pour gravir le Säntis.

4’000 sauvetages et 98 morts par an Les itinéraires de randonnée les plus dangereux de Suisse

Dans notre pays, la randonnée est considérée comme l'activité de loisirs par excellence en matière de sécurité. Avec plus de 65 000 kilomètres de sentiers parfaitement aménagés – allant de promenades idylliques dans les vallées à des via ferrata pleines d'aventure –, il y en a pour tous les niveaux de forme physique.

Mais ce paysage idyllique digne d'une carte postale recèle également des dangers. Le nombre d'urgences en montagne en Suisse a nettement augmenté en 2025: selon le Club alpin suisse (CAS), près de 4 000 personnes ont dû être évacuées par les secours en montagne lors de la pratique d’un sport de montagne – soit environ 11 % de plus que la moyenne des années 2020 à 2024.

Dans le même temps, le nombre d'accidents mortels a baissé à 98, atteignant ainsi son niveau le plus bas de ces dix dernières années. Il est également frappant de constater que de plus en plus de personnes sont secourues sans blessure: alors qu’en 2020, 29 % des personnes secourues étaient indemnes, cette proportion atteignait déjà 38 % en 2025. Au total, environ 1 500 personnes ont été secourues sans blessures, le plus souvent parce qu’elles étaient bloquées. Ces interventions concernaient particulièrement souvent l’alpinisme et la randonnée en montagne.

Les raisons sont multiples – et pourtant, ce sont toujours les mêmes écueils qui se présentent : la surestimation de ses capacités, une préparation insuffisante ou des changements météorologiques soudains. Ce qui commence comme une innocente excursion d’une journée se termine, pour certains, par une situation d’urgence mettant leur vie en danger.

Voici les cinq itinéraires de randonnée les plus dangereux de Suisse :

Le grosser Mythen (Schwytz)

Ce n'est que dimanche après-midi qu'une chute mortelle s'est produite au Grosser Mythen. KEYSTONE

Ce sommet emblématique du canton de Schwyz attire chaque année environ 40 000 randonneurs. Malgré un sentier bien aménagé comportant 47 virages en épingle à cheveux, on y recense en moyenne un accident mortel par an. Depuis 1998, plus de 20 décès ont été enregistrés.

Le Pilatus (Lucerne)

Le Pilatus est sans doute l'une des destinations touristiques les plus prisées de Suisse. IMAGO/Dreamstime

Le Pilatus est un haut lieu touristique qui compte de nombreux sentiers de randonnée de différents niveaux de difficulté. Pourtant, des accidents graves s'y produisent régulièrement, notamment sur les itinéraires les moins sécurisés. Citons par exemple la chute mortelle d'un randonneur de 65 ans en 2024.

Certains itinéraires, comme le Heitertannliweg ou le Gsässweg, traversent des terrains escarpés et exposés. Ces tronçons exigent un pied sûr et de ne pas avoir le vertige. Le sentier dit «Bandweg» est officiellement interdit, mais il attire régulièrement des randonneurs. Il est raide, caillouteux et dangereux en raison des chutes de pierres. Malgré tout, nombreux sont ceux qui empruntent ce sentier pour relever un défi hors des sentiers battus.

La région d'Alpstein (Appenzell)

La région de l'Alpstein est surtout connue pour son auberge de montagne « Aescher », célèbre dans le monde entier. KEYSTONE

La randonnée dans la région de l'Alpstein présente des dangers liés à plusieurs facteurs, en particulier sur les itinéraires très fréquentés tels que le tronçon entre l'auberge de montagne Äscher et le lac Seealpsee. De nombreux randonneurs sous-estiment la difficulté des sentiers de l'Alpstein.

La descente de l'Äscher vers le Seealpsee traverse un terrain escarpé et exposé, avec des sentiers étroits et des pentes abruptes. C'est notamment le cas du tronçon près de Dürrschrennen. À cet endroit, le sentier traverse une zone boisée, les arbres masquant les parois rocheuses de 80 mètres de haut situées en contrebas.

La région de l'Alpstein est réputée pour ses panoramas spectaculaires et son célèbre restaurant de montagne, l'Äscher. Cependant, la combinaison de sentiers escarpés et d'une forte affluence entraîne régulièrement des accidents.

Au cours de l'été 2022, cinq personnes ont trouvé la mort en l'espace de cinq semaines. Cette année encore, un tragique accident s'est produit : une femme de 54 ans a fait une chute d'environ 70 mètres.

Le glacier d'Aletsch (Valais)

Le glacier d'Aletsch s'étend sur une plage d'altitudes allant d'environ 4 160 m à 1 575 m au-dessus du niveau de la mer. Parti social-démocrate

La randonnée sur le glacier d'Aletsch, le plus grand glacier des Alpes, est une expérience impressionnante, mais elle comporte des dangers considérables. Les principales causes de ces risques sont les suivantes :

Les crevasses sont de profondes fissures dans la glace, souvent recouvertes de neige et donc difficiles à repérer. Un pas imprudent peut entraîner une chute dangereuse. Les crevasses recouvertes de neige en surface sont particulièrement traîtresses, car elles sont difficiles à repérer et la couche de neige n'est souvent pas suffisamment solide pour supporter le poids d'une personne.

En 2022, 70 effondrements de colonnes ont été recensés, soit près du double de la moyenne des dix dernières années.

La randonnée sur le glacier d'Aletsch nécessite un équipement spécifique, tel que des crampons, une corde et un piolet, ainsi qu'une bonne connaissance des dangers de la montagne. Un équipement inadéquat ou un manque d'expérience peuvent considérablement augmenter le risque d'accident.

Le Säntis (Appenzell / St-Gall)

Le Säntis se trouve en Suisse orientale et culmine à 2 502 mètres. KEYSTONE

La randonnée sur le Säntis, dans l'Alpstein, comporte des risques considérables malgré des sentiers bien aménagés. L'itinéraire menant du Schwägalp au sommet en passant par l'auberge de montagne Tierwis, en particulier, enregistre un nombre d'accidents supérieur à la moyenne.

Depuis 2004, au moins 18 personnes ont trouvé la mort sur ce tronçon, ce qui en fait l'un des sentiers de randonnée les plus dangereux de Suisse.

L'ascension comporte des passages escarpés, tels que les « Musfallen » et ce qu'on appelle l'« échelle du ciel », qui, malgré les câbles de sécurité, exigent un pied sûr et de ne pas avoir le vertige.

Les rochers mouillés augmentent considérablement le risque de glissade. Un accident mortel survenu en août 2024 a été favorisé par un terrain glissant après une pluie nocturne.

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