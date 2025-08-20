La raison pour laquelle cette maison zurichoise en mauvais état coûte 6 millions de francs

Une maison vétuste à Zurich-Witikon fait froncer les sourcils : malgré son état de délabrement, son prix est de 6 millions de francs - la raison en est le terrain à bâtir très convoité.

C’est surtout le terrain sur lequel elle se trouve qui fait grimper le prix. Maps

Pas le temps? blue News résume pour toi À Zurich-Witikon, une maison individuelle datant de 1952 et nécessitant de lourdes rénovations est proposée à 6 millions de francs – alors que sa valeur marchande ne s’élève qu’à environ 2,2 millions de francs.

Ce prix élevé s’explique par le fait que le terrain se situe dans une zone à bâtir attractive (W3), qui permet une utilisation quasi complète de la surface avec plusieurs étages.

Le bien vise les promoteurs immobiliers, devrait être vendu d’ici quelques semaines et pourrait même rapporter plus de 6 millions grâce à une procédure d’enchères. Montre plus

Les prix de l’immobilier à Zurich ne cessent d’augmenter depuis des années. Le fat qu’une maison individuelle en ville coûte plusieurs millions de francs n’étonne donc plus vraiment.

Mais l'offre dans le quartier extérieur de Witikon étonne même les Zurichois endurcis, comme le rapporte le «Blick»: Une maison nécessitant d'importants travaux de rénovation doit changer de propriétaire pour 6 millions de francs.

La propriété date de 1952 et n’a apparemment guère été entretenue depuis des décennies. La petite maison avec jardin paraît vieillotte et délabrée. Selon le portail d’évaluation Realadvisor, le prix moyen à Witikon est actuellement de 15'330 francs par mètre carré. Pour une surface habitable de 144 m², la valeur de marché serait donc d’environ 2,2 millions de francs – soit seulement un tiers du prix demandé.

Le terrain fait la différence

Le véritable attrait ne réside pas dans le bâtiment, mais dans le terrain. «Ce terrain est un terrain constructible en zone W3», explique le courtier en immobilier de luxe zurichois Claude Ginesta (52 ans), cité par le «Blick». On peut y construire trois étages complets plus un attique, avec un coefficient d’utilisation de 90 %. Cela signifie que presque toute la parcelle peut être bâtie.

Ginesta souligne que le prix se fonde sur le potentiel de développement. Selon lui, les terrains bénéficiant d’un taux d’utilisation aussi élevé ne sont pas comparables aux parcelles de maisons individuelles classiques, qui n’autorisent généralement qu’un taux de 40 à 45 % et se négocient donc nettement moins cher.

Le bien est sur le marché depuis le 4 août 2025. «Le groupe cible est en premier lieu les développeurs de projets», explique Ginesta. Il s'attend à ce que le terrain soit vendu dans un délai de dix à douze semaines. Witikon est considéré comme un endroit très convoité, on s'attend donc à un grand intérêt. Selon les documents de vente, c'est le plus offrant qui remporte le marché. Le prix final pourrait donc même être supérieur aux 6 millions de francs annoncés.