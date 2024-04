Voilà pourquoi l'essence est si chère en ce moment

En Suisse, le prix de l'essence a, par endroits, franchi la barre des 2 francs le litre. Et les coûts devraient encore augmenter dans un avenir proche. Explications en quatre points.

Faire le plein est plutôt cher en ce moment, et les prix devraient encore augmenter cet été. Keystone

Le prix de l'essence pourrait bien faire monter les larmes aux yeux de certains automobilistes. Le litre de sans plomb 95 coûte actuellement 1,90 franc en moyenne. La barre des 2 francs est parfois déjà dépassée, comme ce fut le cas en automne dernier.

Et les prix devraient continuer à augmenter dans un avenir proche, les experts sont unanimes sur ce point, écrivent les journaux de «CH Media». Voici les quatre raisons principales :

Guerres au Proche-Orient et en Ukraine

Il n'est pas nouveau que les conflits dans certaines régions du monde aient des répercussions sur le prix du pétrole et donc de l'essence. Mais le Proche-Orient et la guerre en Ukraine se dirigent actuellement vers de nouvelles situations dangereuses. Ainsi, les tensions entre Israël et l'Iran se sont intensifiées cette semaine et ont donné lieu à des menaces concrètes de part et d'autre.

Israël se prépare à d'éventuelles attaques de l'Iran. Et en Ukraine, la guerre d'agression russe a repris de plus belle. En conséquence, le baril (baril de 159 litres) de pétrole Brent coûtait vendredi plus de 90 francs, un prix qui n'avait plus été atteint depuis fin octobre.

Le franc faible

Les fluctuations monétaires influencent également le prix de l'essence. Après la baisse surprise du taux directeur de la Banque nationale suisse (BNS), le franc suisse est en baisse depuis quelques semaines par rapport à l'euro et au dollar américain. Ainsi, alors qu'un franc suisse valait encore 1,19 dollar début 2024, il ne vaut plus que 1,11 dollar aujourd'hui.

Moins d'exportations de pétrole

Malheureusement, les prix de l'essence dépendent aussi de la quantité de pétrole exportée par les différents pays producteurs. Et pour cela, ces derniers regardent d'abord leur propre situation économique.

Depuis cette semaine, il est clair que le Mexique réduit ses exportations de pétrole. Pemex, le groupe pétrolier public, a annoncé qu'il expédierait moins de pétrole à l'avenir. A la place, le pétrole sera davantage acheminé vers les raffineries nationales.

Le transport sur le Rhin devient plus cher

En été, le niveau d'eau du Rhin baisse. C'est prévisible, mais cela renchérit tout de même le transport de marchandises - y compris de carburant. Selon une analyse de la société Moveri, exploitante des stations-service de BP, Ruedi Rüssel et Miniprix, on paie actuellement 16 francs par tonne.

L'été dernier, les frais de transport sont montés à 80 francs alors que le Rhin était au plus bas. Il y a déjà eu des périodes où il fallait payer plus de 200 francs par tonne.