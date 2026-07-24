Un vol par effraction a été commis dans la nuit de jeudi à vendredi dans une station-service à l'entrée de Monthey (VS). Deux auteurs présumés ont été interpellés.

La police valaisanne a arrêté deux personnes après un vol commis dans une station-service de Monthey (photo d'illustration).

Course-poursuite en Valais Deux cambrioleurs interpellés après une fuite en voiture volée et un accident à Massongex

Peu après l'alerte, donnée par un témoin, le véhicule recherché a été repéré à Massongex. La voiture a tenté de fuir la police, mais son conducteur est sorti de la route avant de percuter un véhicule stationné.

Les deux occupants ont alors pris la fuite à pied. Grâce au signalement d'un second témoin, ils ont pu être localisés et interpellés, rapporte vendredi la police valaisanne dans un communiqué.

Un Français de 31 ans a été arrêté, tandis que l'identité de son comparse n'a pas encore pu être établie.

Les premiers éléments de l'enquête indiquent que le véhicule utilisé aurait été dérobé dans un garage du Valais central. Une enquête du Ministère public est en cours.