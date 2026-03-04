Swiss organisera jeudi un vol spécial de Mascate (Oman) à Zurich pour permettre à des voyageurs bloqués au Moyen-Orient de rentrer en Suisse. Il est effectué en étroite coordination avec le DFAE mais ce n'est pas un vol d’évacuation subventionné.

Swiss et le DFAE collaborent étroitement pour permettre aux touristes suisses bloqués de rentrer du Moyen-Orient, ATS

Keystone-SDA ATS

La compagnie annonce mercredi qu'il s'agit d'une «opération indépendante menée par Swiss». Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) avait fait savoir mardi que 4800 touristes suisses au moins étaient bloqués au Moyen-Orient suite à l'attaque américano-israélienne contre l'Iran, comme l'indiquent les enregistrements des voyageurs sur la plateforme ad hoc Travel Admin.

Le département travaille «à haute intensité» avec Swiss pour ramener au pays un maximum de monde. Mais il faut faire preuve de patience. Les créneaux horaires et les autorisations sont rares. L'espace aérien reste fermé.

«La situation sur place est très éprouvante pour beaucoup et reste marquée par l'incertitude. Mascate ne fait actuellement pas partie des destinations régulières de Swiss. Par ce vol, nous souhaitons apporter une contribution concrète et soutenir les personnes concernées dans cette situation difficile», relève la compagnie.

Enregistrement récompensé

Le vol de jeudi, par Airbus A340, décollera à 09h15 (locales) et est attendu à Zurich à 14h00. Il emmènera d'une part des passagers qui disposaient déjà d'un billet Swiss et qui n'ont pas pu entreprendre leur voyage vers Zurich en raison de la guerre, mais aussi les ressortissants suisses qui se sont enregistrés auprès du DFAE avec un lieu de séjour à Oman et qui recevront les coordonnées de la «hotline» de réservation de Swiss pour ce vol.

La compagnie helvétique dit encore évaluer en permanence quand et dans quelles conditions elle pourra reprendre ses opérations aériennes ou proposer des liaisons supplémentaires dans la région