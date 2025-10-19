De Barcelone à Reykjavik, l'écrivain Marc Voltenauer et son complice Benjamin Amiguet ont sillonné l'Europe sur les traces des auteurs de polar. Un guide est né de cette aventure, proposant 22 itinéraires entre rues mystérieuses, fjords glaciaux et pubs fétiches.

Et si lire un polar revenait à voyager? C'est l'idée qu'ont concrétisée Marc Voltenauer et Benjamin Amiguet. En compagnie de leur chat, tous deux passionnés de voyages et de romans policiers, ils ont sillonné l'Europe en camping-car pendant quinze mois, parcourant 19 pays, rencontrant 110 auteurs et explorant plus de 2000 lieux.

Leur aventure a donné naissance à un guide original: «22 Itinéraires autour du polar en Europe à ne pas manquer». L'ouvrage est disponible en français dès jeudi 23 octobre. Une version allemande paraîtra le 26 février prochain.

L'ADN du polar

«La démarche consistait à aller à la rencontre d'auteurs locaux, dont les oeuvres existent en français et en allemand, mais aussi à faire découvrir des voix encore inédites», a expliqué à Keystone-ATS Marc Voltenauer, lui-même célèbre auteur vaudois de polars.

En suivant les pas d'enquêteurs fictifs, les deux auteurs montrent comment les lieux se révèlent sous un jour nouveau: Barcelone plus intense, Reykjavik plus glaciale, Hambourg plus haletante.

Ces décors, loin d'être de simples toiles de fond, sont pour eux l'ADN du polar: ils structurent l'intrigue, influencent l'atmosphère et façonnent les personnages.

Chacun des 22 itinéraires, dont un en Suisse, présente entre sept et dix écrivains. «Notre idée était de rapprocher les lectrices et lecteurs de leurs auteurs préférés. Et qui mieux qu'eux peut recommander les incontournables d'une ville ou d'une région?», glisse Benjamin Amiguet.

Bons plans

La préparation fut immense: planifier un itinéraire cohérent, fixer des rendez-vous, documenter chaque lieu, lire et photographier sans cesse. Marc Voltenauer souligne combien la culture du polar varie d'un pays à l'autre: institution en Suède avec ses parcours touristiques dédiés, elle reste plus discrète mais vivace ailleurs, comme en Pologne ou en Belgique.

Les auteurs rencontrés ont accueilli le projet avec enthousiasme et les souvenirs marquants sont nombreux: l'accueil chaleureux de Marcin Wroński en Pologne, la visite du camp de concentration de Majdanek, la rencontre intime avec Jussi Adler-Olsen au Danemark, les discussions avec Emelie Schepp en Suède ou encore l'entretien avec Ian Rankin dans son pub fétiche d'Edimbourg.

«Nous avons essuyé très peu de refus. Après coup, il paraît presque incroyable d'avoir pu rencontrer en personne plus d'une centaine d'auteurs, souvent directement sur le lieu de leurs intrigues», se réjouit Benjamin Amiguet.

A la base, les deux écrivains ont listé environ mille auteurs. Ils ont ensuite resserré leur choix en fonction des itinéraires géographiques prévus. Les deux ont lu au moins un ouvrage chacun de quelque 200 auteurs.

Expérience prolongée

Un site internet dédié qui sera mis à jour prolonge l'expérience. Il présente notamment les lieux favoris souvent originaux de certains écrivains. Parmi les suggestions, boire une Guinness à Manchester dans d'anciennes toilettes victoriennes, explorer un bunker berlinois en friche ou tester un sauna au bord d'un lac finlandais.

Le voyage n'a pas été exempt d'imprévus, comme la panne de la boîte de vitesses du camping-car en Ecosse, mais la détermination et la chance ont permis de poursuivre l'aventure. Le camping-car a été maison, bureau et moyen de transport, malgré la frustration de devoir parfois quitter un lieu trop vite.

Les deux auteurs retiennent surtout la richesse humaine des rencontres, la générosité des écrivains. Mais aussi la conviction qu'un polar est une porte d'entrée privilégiée pour découvrir un lieu, sa culture et les mystères cachés derrière les cartes postales.

