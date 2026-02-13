  1. Clients Privés
Votations fédérales 5,38 millions dépensés pour les campagnes de novembre

ATS

13.2.2026 - 09:32

Les campagnes de votations en vue du scrutin du 30 novembre sur l'initiative Service citoyen et l'initiative pour l'avenir ont coûté 5,38 millions de francs. Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a présenté vendredi les chiffres définitifs.

Les opposants à l'initiative sur l'avenir ont investi dix fois plus d'argent dans leur campagne que la Jeunesse socialiste (archives).
Les opposants à l'initiative sur l'avenir ont investi dix fois plus d'argent dans leur campagne que la Jeunesse socialiste (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.02.2026, 09:32

13.02.2026, 10:49

L'écart entre les budgets annoncés 30 jours avant la votation et les recettes définitives est de 15%, précise le CDF.

Les deux camps ont déboursé 740'000 francs pour l’initiative «Pour une Suisse qui s’engage (initiative service citoyen)». Ainsi 505'685 proviennent des partisans et 239'255 de l'opposition.

Et 4,64 millions de francs ont été investis pour l’initiative «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l’avenir)». Les opposants ont clairement dépensé plus avec un total de 4,2 millions de francs. La Jeunesse socialiste, à l'origine du texte, a sorti de sa poche 430'000 francs.

