blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 11.12.2024

ATS

Les points forts du jour

SANTÉ : Le Conseil des Etats se prononce mercredi sur un projet permettant aux cantons de pouvoir donner leur avis sur les primes calculées par les assureurs maladie. Le texte vise à leur donner le droit de recevoir toutes les informations nécessaires pour exprimer leur avis sur l'évaluation des coûts de la santé ainsi que sur les propositions de primes faites par les assureurs et soumises à approbation.

CONSEIL FEDERAL : Karin Keller-Sutter doit être élue mercredi présidente de la Confédération. La ministre des finances accède pour la première fois à la fonction. Dans les sondages, la PLR saint-galloise est régulièrement citée parmi les conseillers fédéraux les plus influents du gouvernement.

CINÉMA : La 60e édition des Journées cinématographiques de Soleure dévoile mercredi sa programmation au Rex à Berne. Après la déferlante «Oppenheimer», «Monsieur Aznavour» ou «Amy Winehouse», la section «Focus» mise cette année sur les films biographiques, les biopics. Une rétrospective sera également consacrée aux films tournés dans l'Arc jurassien, de Bâle-Campagne jusqu'en France, en passant par les vallées neuchâteloises.

FOOTBALL : Les Young Boys de Berne se déplacent mercredi soir à Stuttgart lors de la 6e journée de Ligue des champions de football. Les Bernois, cancres de la compétition, espèrent éviter une sixième défaite consécutive et abandonner la dernière place du classement. Mais leur forme actuelle ne les autorise guère à rêver.

ROYAUME-UNI : La chambre des Lords britannique examine mercredi une réforme supprimant ses 92 sièges de pairs héréditaires, sur un total de 800 sièges. Le projet de loi, présenté par le gouvernement travailliste du premier ministre Keir Starmer, a déjà été approuvé par la chambre des communes, la chambre basse du Parlement britannique. Actuellement, le Royaume-Uni fait figure d'anomalie avec ces parlementaires aux titres de duc, comte, vicomte et baron qui se transmettent leur siège de façon héréditaire.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 11 décembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de la montagne. Elle est célébrée cette année sous le thème «Solutions de montagne pour un avenir durable ‒ innovation, adaptation et jeunesse» afin de mettre l'accent sur les solutions innovantes, à encourager les stratégies d'adaptation et à donner aux jeunes les moyens d'agir pour un avenir durable. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

LIBERTÉ : Le canton d'Argovie est «le plus libre» de Suisse, selon le classement 2024 sur l'interventionnisme étatique du groupe de réflexion libéral Avenir Suisse, relayé mercredi par Le Temps. Le Liechtenstein, qui a aussi été évalué, occupe la deuxième place, juste devant Appenzell Rhodes-Extérieures. «Ce sont des cantons qui favorisent un minimum de présence étatique et plutôt au niveau communal que cantonal», commente dans le journal Jérôme Cosandey, directeur romand d'Avenir Suisse. L'"indice de liberté» du groupe de réflexion fait apparaître un «Röstigraben» clair, les cantons romands étant décrits comme préférant bénéficier d'un Etat fort. La dernière place est même occupée par le Valais. Pour son classement, Avenir Suisse a mesuré l'interventionnisme étatique selon des critères économiques et civils à l'aide de 29 indicateurs.

SYRIE : La Suisse n'a accueilli que 0,3% des personnes ayant fui la Syrie depuis 2011, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés (UNHCR), citée mercredi par la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Cela correspond à 20'000 personnes. La Turquie est le pays à avoir accueilli le plus grand nombre réfugiés syriens, soit 48,5% ou 3,1 millions de personnes. L'Allemagne a, elle, pris en charge 12,2% des réfugiés syriens, soit à peu près autant que le Liban. Suivent la Jordanie, l'Irak et l'Egypte, selon les données du HCR. Même l'Autriche (1,8% des réfugiés syriens), la Suède (1,4%), les Pays-Bas (1,2%) et la Grèce (0,9%) s'occupent de plus de réfugiés syriens que la Suisse.

SYRIE : La Confédération suisse a gelé 99 millions de francs suisses provenant de Syrie, indique mercredi la Neue Zürcher Zeitung, citant le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Trois membres haut placés du gouvernement du président syrien déchu Bachar el-Assad figurent sur la liste des sanctions de la Suisse depuis mardi soir, précise le journal Blick. Ils sont accusés d'être «coresponsables de la répression violente du régime syrien contre la population civile». Les sanctions actuelles se basent sur une décision du Conseil européen du 25 novembre. Le Conseil fédéral avait déjà décidé en 2011 de s'associer aux sanctions de l'Union européenne (UE) contre la Syrie.

MÉDIAS : La direction de la RTS, la radio-télévision publique suisse romande, est soumise à un vote de confiance de son personnel, rapporte mercredi la Tribune de Genève. Lors d'une assemblée le 2 décembre, la centaine d'employés présents sur 1800 a mandaté à l'unanimité le Syndicat suisse des médias (SSM) pour organiser ce vote, qui aura une valeur symbolique. Le personnel dénonce un «climat d'insécurité et d'incertitude» lié au plan d'économies 2025 de la RTS prévoyant notamment 19 licenciements et des suppressions d'émissions. «Les critiques portent sur une direction qui n'associe pas la base aux grandes décisions», indique dans le journal la syndicaliste Valérie Perrin. Le vote, qui a débuté lundi, doit s'achever mercredi.

AGRICULTURE : Un pesticide de la multinationale Syngenta, basée à Bâle, provoque une hausse des intoxications au Brésil, révèle une enquête menée par Public Eye et Unearthed et relayée par Le Courrier mercredi. L'utilisation du diquat, interdit en Suisse et dans l'Union européenne, a augmenté de 1600% au Brésil entre 2019 et 2022, ce qui le place désormais dans les dix pesticides les plus utilisés dans ce pays. Les cas d'intoxication liés à cette substance ont aussi pris l'ascenseur, au point de causer la préoccupation des autorités sanitaires. Selon Marcos Andersen, agronome travaillant au sein du Département de la santé de l'Etat brésilien du Paraná et cité dans l'étude, le diquat est quasiment la même molécule que le paraquat, interdit en 2020. «Leur effet est le même et le diquat devrait donc aussi être interdit», ajoute-t-il.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023) : Mgr Bernard Genoud, ancien évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, décédé en 2010, est accusé d'actes d'ordre sexuel sur une femme de 19 ans à l'époque où il enseignait au collège du Sud, à Bulle (FR). C'est la première fois qu'une personnalité de ce rang est incriminée.

- Il y a un an (2023) : un Valaisan de 36 ans tue une femme et un homme et blesse une seconde femme à Sion. Il sera arrêté dans l'après-midi au terme d'une traque.

- Il y a 30 ans (1994) : intervention des troupes russes en Tchétchénie.

- Il y a 60 ans (1964) : naissance du dessinateur, scénariste et éditeur français de bandes dessinées Lewis Tronheim.

- Il y a 70 ans (1954) : naissance du chanteur américain Jermaine Jackson ("When the rain begins to fall"), frère de Michael Jackson et membre des Jackson Five.

- Il y a 80 ans (1944) : naissance de l'actrice américaine Teri Garr ("Rencontre du troisième type», «Tootsie"). Elle est décédée le 29 octobre dernier.

- Il y a 130 ans (1894) : décès du chimiste bernois Friedrich August Flückiger de Langenthal, un expert en biologie pharmaceutique de renommée internationale. Il était né en 1828.

- Il y a 160 ans (1864) : naissance de l'écrivain français Maurice Leblanc, «père» des aventures d'Arsène Lupin.

Le dicton du jour

«Tel temps à la Saint-Daniel, même temps à Noël».

bas, ats