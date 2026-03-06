  1. Clients Privés
Votations Votes électroniques menacés d'invalidation à Bâle-Ville

ATS

6.3.2026 - 17:28

Une erreur technique va, sans doute, entraîner l'invalidation de votes électroniques pour les scrutins du 8 mars à Bâle-Ville. À ce stade, 1800 voix ont été déposées dans l'urne électronique, soit 3,4% de l'ensemble des votes.

Les personnes qui voulaient voter de manière électronique à Bâle-Ville sont appelées à déposer leurs votes dans la boîte aux lettres ad hoc de l'Hôtel de Ville ou à se rendre dans leur bureau de vote dimanche (archives).
Keystone-SDA

06.03.2026, 17:35

Plus de 10'000 Suisses de l'étranger sont concernés potentiellement, ainsi que 30 citoyens en situation de handicap, indique vendredi la Chancellerie d'Etat du canton. Les personnes qui souhaitaient voter de manière électronique à Bâle-Ville sont appelées à le faire sur papier et à glisser leurs votes dans la boîte à lettres ad hoc de l'Hôtel de Ville ou à se rendre à leur bureau de vote dimanche.

L'utilisation des clés USB permettant de décrypter l'urne électronique est à l'origine du problème. Rien n'indique un lien avec le système de vote électronique de La Poste ni une manipulation d'un tiers, souligne la Chancellerie d'Etat toutefois.

Les autorités du canton «regrettent» l'incident. Le canton est à pied d'oeuvre pour tenter d'accéder à l'urne électronique avec l'aide de La Poste, sans grand espoir d'y parvenir à temps. Il s'agira ensuite d'analyser «soigneusement» la cause du problème «afin d'éviter de nouvelles erreurs de ce genre à l'avenir».

Lors des scrutins qui seront dépouillés dimanche, les citoyens de Bâle-Ville se prononcent uniquement sur des objets fédéraux. Aucune votation cantonale n'est agendée ce week-end.

