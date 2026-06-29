Une personne a perdu la vie dimanche après-midi lors d'un accident de la circulation à Mörel-Filet (VS). Une voiture roulant sur la route de la Furka, de la station de Bettmeralp en direction de Filet, a soudain quitté la chaussée au lieu-dit «Steinmatte» avant de tomber dans le Rhône.

«Deux personnes se trouvaient à bord du véhicule. L’une d'elles a pu être extraite de la voiture et secourue par les sauveteurs. La seconde a été emportée par le courant», ont fait savoir la Police cantonale valaisanne et le Ministère public du canton du Valais lundi dans un communiqué.

La victime a été retrouvée plus en aval du fleuve. Les tentatives de réanimation des secours se sont toutefois avérées vaines et la personne est décédée place. Le second occupant de la voiture a été héliporté vers l'hôpital de l'Île à Berne. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.