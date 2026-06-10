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Moyen-Orient Washington lance de nouvelles attaques contre l'Iran

ATS

11.6.2026 - 00:05

Le ministre américain de la défense Pete Hegseth avait annoncé que les frappes américaines à venir contre l'Iran seraient «fortes» et «nettes» (archives).
Le ministre américain de la défense Pete Hegseth avait annoncé que les frappes américaines à venir contre l'Iran seraient «fortes» et «nettes» (archives).
ATS

Les Etats-Unis ont repris mercredi soir leurs frappes contre l'Iran après les mises en garde du président américain Donald Trump, qui a accusé Téhéran de se «moquer» de son pays. Des médias iraniens ont rapporté des explosions au sud du pays, près du détroit d'Ormuz.

Keystone-SDA

11.06.2026, 00:05

11.06.2026, 00:39

L'armée américaine a annoncé avoir lancé «de nouvelles frappes en légitime défense contre plusieurs cibles en Iran», selon le commandement militaire pour le Moyen-Orient (CENTCOM). «Ces frappes constituent une riposte à l'agression injustifiée et persistante de l'Iran», a-t-il ajouté sur le réseau social X.

Auparavant, le président américain avait prévenu que les Etats-Unis allaient «attaquer durement» l'Iran. «On était vraiment sur le point de conclure un accord, mais ils n'arrêtent pas de nous mener en bateau. Ils se moquent de nous», s'est plaint Donald Trump devant les journalistes dans le bureau ovale.

A la veille du coup d'envoi d'une Coupe du monde de football, lors de laquelle la sélection iranienne jouera sur le sol américain, il avait accusé l'Iran, plus tôt dans la journée, d'avoir «mis trop de temps» à négocier un accord, ce dont il devra «payer le prix».

«Pas un signe de force»

«Les frappes qui auront lieu ce soir seront puissantes et nettes», a renchéri le chef du Pentagone, Pete Hegseth, s'exprimant au quartier général du CENTCOM, à Tampa, en Floride.

Mardi, le président Trump avait pourtant annoncé un «très très bon accord» à venir sous «deux à trois jours», mais entre-temps de nouveaux échanges de tirs ont eu lieu, tôt mercredi. Il s'est aussi dit prêt à mener des frappes contre des centrales électriques et des ponts iraniens.

«Les infrastructures critiques sont vitales», a répondu sur X le président iranien Massoud Pezeshkian, affirmant que les menacer «n'est pas un signe de force, mais de désespoir face à la volonté d'un pays».

L'ambassadeur iranien à l'ONU, Amir Saeid Iravani, a déclaré de son côté qu'"aucun accord ne peut être conclu sous la menace, l'intimidation ou l'usage de la force».

L'Iran avait auparavant revendiqué des attaques contre des bases américaines à Bahreïn et en Jordanie en réponse à des frappes américaines sur son sol, elles-mêmes déclenchées par la destruction lundi d'un hélicoptère américain attribuée à Téhéran.

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