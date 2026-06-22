Le président américain Donald Trump a menacé lundi de prison quiconque s'en prendrait à l'un de ses projets de rénovation, celui d'un immense bassin jouxtant le Lincoln Memorial à Washington. Sa réfection laborieuse est devenue un feuilleton politique.

Infestation d'algues, peinture qui se décolle, coloration verdâtre: le bassin de Washington rencontre un problème après l'autre depuis la rénovation décidée par Donald Trump.

«De toutes les nombreuses statues et fontaines que nous avons reconstruites, rénovées, nettoyées et réparées, la seule à être vandalisée est le bassin», s'est indigné le président américain sur son réseau social Truth Social. «Rappelez-vous que la destruction ou même la tentative de destruction de ces choses est passible de dix ans de prison. Et ce sera totalement appliqué», a-t-il menacé.

Un photographe de l'AFP a assisté lundi à deux interpellations à proximité du bassin.

Le bassin «retrouvera bientôt sa santé. Nous allons devoir vider l'eau pour réparer [...] deux petites zones, deux très petites zones», a ensuite dit le président américain à des journalistes à la Maison-Blanche.

Peinture qui se décolle

Infestation d'algues, peinture qui se décolle, coloration verdâtre: ce gigantesque miroir d'eau, site emblématique de la capitale américaine, rencontre un problème après l'autre depuis la rénovation décidée par Donald Trump. Les opposants du dirigeant républicain y voient la métaphore d'une présidence ratée.

Loin d'endosser la responsabilité de la situation, l'ancien promoteur immobilier a dénoncé de prétendus «saboteurs» qui auraient entaillé le revêtement du bassin ou déversé de l'engrais dans l'eau.

Le service de police des parcs nationaux a indiqué que cinq personnes avaient été interpellées pour «vandalisme» et que des contraventions avaient été dressées à cinq autres.

Le président américain a lancé nombre de travaux à Washington et à la Maison-Blanche, dont beaucoup sont critiqués pour leur coût, les conditions opaques de l'attribution des chantiers ou leur caractère ostentatoire.