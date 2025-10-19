Artisans, compagnons, bâtisseurs, artistes et gens d'armes investiront la cathédrale de Lausanne et ses abords les 25 et 26 octobre prochains. Ce week-end médiéval est organisé à l'occasion des 750 ans de l'édifice religieux. Depuis le début de l'année, différents événements jalonnent cette année anniversaire, dopant la fréquentation du monument.

Des interludes chantés animeront la cathédrale, sans oublier un concert de chants médiévaux samedi, et dimanche la visite des grandes orgues de 14h30 à 15h30 (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Plusieurs dizaines d'artisans et de spécialistes, sans oublier l'équipe des guides de la cathédrale, seront impliqués dans ce week-end festif et haut en couleur. Pavel Jancik, cascadeur et chorégraphe de combat, fera des démonstrations de maniement des armes anciennes, notamment des hallebardes. Yvan Schneider proposera des dégustations de plats inspirés du Moyen Age.

Au programme également: travail sur le cuir, frappe de la monnaie mais aussi taille de pierre et réalisation de vitraux: «Nous avions très à coeur que les métiers de la construction de la cathédrale soient représentés», explique Vincent Grandjean, président de l'Association pour le 750e et ancien chancelier de l'Etat de Vaud.

Une quinzaine de stands d'artisans prendront place sur l'esplanade de la cathédrale et aux alentours. Les guides proposeront des visites guidées de l'édifice, détaillant son architecture et son histoire. Le samedi après-midi, il sera possible de découvrir la crypte, au sous-sol, qui abrite des sépultures.

Des interludes chantés animeront la cathédrale, sans oublier un concert de chants médiévaux samedi, et dimanche la visite des grandes orgues de 14h30 à 15h30. Plusieurs animations s'adressent aux enfants comme des exercices (des «drills") avec des hallebardes.

Suites des festivités

Commencées en février, les festivités du 750e se poursuivent jusqu'à la fin de l'année. Prochain rendez-vous, lundi, pour la cérémonie officielle des 750 ans, en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin. L'événement pourra être suivi en direct sur La Télé. Pour rappel, la cathédrale a été consacrée le 20 octobre 1275 en présence du pape Grégoire X et de l'empereur Rodolphe de Habsbourg.

Concerts, visites nocturnes du guet et expositions se succéderont ces prochains mois. Et pour favoriser le dialogue entre les communautés, une cérémonie interreligieuse (protestant, catholique, israélite, anglican, évangélique et UVAM) est prévue le 16 novembre.

Succès populaire

Vincent Grandjean se réjouit du «succès populaire» rencontré par ces festivités depuis le début de l'année. «La fréquentation de la cathédrale atteignait en septembre les 600'000 passages, un chiffre d'habitude obtenu en fin d'année», a-t-il relevé.

Par exemple, près de 10'000 personnes ont participé aux journées du patrimoine. Et les concerts aux bougies de la 9e Symphonie de Beethoven ont affiché complet.