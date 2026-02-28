Dossiers EpsteinWermuth plaide pour l’égalité et contre l’irresponsabilité
ATS
28.2.2026 - 12:13
Le coprésident du PS s'est dit samedi «consterné» par les révélations contenues dans les dossiers Epstein. Cédric Wermuth a appelé ses camarades à prendre leurs responsabilités dans la lutte contre la violence patriarcale, à l'occasion du congrès du parti.
Keystone-SDA
28.02.2026, 12:13
28.02.2026, 12:19
ATS
M. Wermuth veut promouvoir l'égalité entre les sexes et mettre fin à «l'explosion des inégalités» et à la «culture de l'irresponsabilité» pour empêcher l'émergence de futurs Epstein. Le conseiller national a ajouté que les dirigeants devaient être tenus responsables lorsqu'ils provoquent des crises.
Le coprésident a également évoqué les récentes attaques des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran. «Notre solidarité va au peuple iranien, et non à un régime», a déclaré M. Wermuth à l'ouverture du congrès du parti à Bienne, en l'absence de l'autre coprésidente Mattea Meyer.