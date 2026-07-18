Le spécialiste genevois de la cybersécurité Wisekey a déposé un document d'enregistrement auprès de l'autorité américaine Securities and Exchange Commission (SEC). Cette démarche vise à transférer son siège juridique de la Suisse vers les Iles Vierges britanniques.

Le spécialiste genevois de la cybersécurité Wisekey a déposé un document d'enregistrement auprès de l'autorité américaine Securities and Exchange Commission afin de transférer son siège juridique de la Suisse vers les Iles Vierges britanniques (illustration).

Wisekey va en outre fusionner avec sa filiale Wisekey BVI qui deviendra la maison-mère du groupe, a annoncé l'entreprise vendredi soir. L'opération est soumise à plusieurs conditions, dont l'accord des actionnaires, l'entrée en force du document par la SEC et les autorisations de cotation du Nasdaq et de SIX Swiss Exchange.

Une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour le 9 septembre prochain et sera appelée à se prononcer sur la fusion. Le groupe précise que l'opération pourrait ne pas aboutir.

La restructuration doit rendre la structure de l'entreprise plus souple, avait indiqué Wisekey en novembre dernier. Cela facilitera l'accès aux marchés internationaux des capitaux afin de garantir la croissance future et de permettre de procéder à des acquisitions stratégiques. Le siège opérationnel et fiscal du groupe restera à Genève.