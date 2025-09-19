  1. Clients Privés
Au téléphone Xi demande à Trump d'éviter les mesures «unilatérales»

ATS

19.9.2025 - 17:48

Le dirigeant chinois Xi Jinping a demandé vendredi à son homologue Donald Trump d'éviter les restrictions commerciales «unilatérales» et de préserver un climat «non discriminatoire» pour les entreprises chinoises comme TikTok au cours d'un appel téléphonique.

Les présidents Donald Trump Xi Jinping, ici durant le 1er mandat de l'Américain en 2019, devraient se retrouver d'ici cinq semaines en Corée du Sud (Archives).
Les présidents Donald Trump Xi Jinping, ici durant le 1er mandat de l'Américain en 2019, devraient se retrouver d'ici cinq semaines en Corée du Sud (Archives).
ATS

Keystone-SDA

19.09.2025, 17:48

19.09.2025, 17:54

Un coup de téléphone jugé «constructif» par le président chinois et «très productif» par son homologue américain..

Donald Trump et Xi Jinping ont aussi convenu de se voir en marge du sommet de l'APEC (Coopération économique Asie-Pacifique), prévu le 31 octobre et le 1er novembre en Corée du Sud, a annoncé le président américain vendredi sur son réseau Truth Social.

Internet et logiciels. Donald Trump espère sceller vendredi le sort de TikTok

Internet et logicielsDonald Trump espère sceller vendredi le sort de TikTok

Le républicain de 79 ans a ajouté qu'il irait en Chine «tôt l'année prochaine» et que Xi Jinping viendrait lui aux Etats-Unis «au moment qui conviendra».

