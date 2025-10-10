  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Yverdon-les-Bains La droite se lance à cinq dans la course à la Municipalité

ATS

10.10.2025 - 17:29

Sous l'étiquette de l'Entente Yverdonnoise, la droite lance cinq candidats dans la course à la Municipalité lors des communales de mars 2026. PLR, UDC et Vert'libéraux ont annoncé vendredi qu'ils présentaient les deux municipaux sortants PLR Christian Weiler et François Armada, ainsi que Sophie Pistoia-Grosset (UDC), Pierre-Henri Meystre (Vert'libéral) et Dominique Viquerat (PLR).

Les actuels municipaux PLR Francois Armada (au centre) et Christian Weiler (à droite) rempilent pour la Municipalité en mars 2026. Ils feront alliance avec un autre PLR, une candidate UDC ainsi qu'un Vert'libéral, soit un ticket de droite à cinq (archives).
Les actuels municipaux PLR Francois Armada (au centre) et Christian Weiler (à droite) rempilent pour la Municipalité en mars 2026. Ils feront alliance avec un autre PLR, une candidate UDC ainsi qu'un Vert'libéral, soit un ticket de droite à cinq (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.10.2025, 17:29

10.10.2025, 17:36

«Face à une Municipalité actuellement dominée par la gauche, notre volonté est claire: offrir aux Yverdonnoises et Yverdonnois une véritable alternative, crédible, dynamique et ancrée dans la réalité quotidienne de notre ville. L'objectif est ambitieux: reprendre la majorité et proposer une gouvernance tournée vers l'action, la responsabilité et le bon sens», écrit l'Entente dans un communiqué.

Celle-ci se fixe cinq priorités: la sécurité et la lutte contre le deal de rue, le développement du sport, la mobilité et un parking souterrain sous la place d'Armes, l'économie de proximité et, enfin, un retour à l'équilibre budgétaire des finances publiques.

«Forcé de contre-attaquer». Trump estime que la Chine devient «très hostile» et brandit une hausse des «tariffs»

«Forcé de contre-attaquer»Trump estime que la Chine devient «très hostile» et brandit une hausse des «tariffs»

Christian Weiler est l'actuel municipal en charge de la sécurité publique et François Armada le municipal en charge des bâtiments et des sports. Sophie Pistoia-Grosset est conseillère communale et présidente de la section yverdonnoise de l'UDC. Pierre-Henri Meystre est aussi conseil communal, président de la section Jura-Nord vaudois des Vert'libéraux. Dominique Viquerat est, lui, un ancien conseiller communal.

Alliance aussi à gauche

Du côté de la gauche, le PS reconduit les sortants Brenda Tuosto et Julien Wicki ainsi qu'une troisième candidate, Majda LMati. Le parti de la rose refait alliance avec les Vert-e-s, avec les deux sortants Carmen Tanner et Benoist Guillard.

Tennis. Deux cousins en plein rêve éveillé au Masters 1000 de Shanghai

TennisDeux cousins en plein rêve éveillé au Masters 1000 de Shanghai

L'actuel exécutif de la cité thermale, à nette majorité de gauche, est composé du syndic Pierre Dessemontet (PS), qui a annoncé qu'il ne rempilerait pas, de la co-syndique Carmen Tanner (Vert-e-s), de Brenda Tuosto (PS), Julien Wicki (PS), Benoist Guillard (Vert-e-s), François Armada (PLR) et Christian Weiler (PLR).

Les plus lus

La pique de la Maison Blanche après le Nobel décerné à la «libératrice»
Lindsey Halligan, la femme la plus puissante et la plus redoutée de la justice Trump
Trump estime que la Chine devient «très hostile» et brandit une hausse des «tariffs»
Ce milliardaire qui s'empare du pouvoir dans l'ombre de Trump
L'Italie sous tension : «Avant, on se noyait dans un verre d'eau»
La Bourse suisse chute à la clôture après les menaces de Trump