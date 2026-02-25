La Ville d'Yverdon-les-Bains (VD) a inauguré mercredi un nouveau dispositif au service de la population à l'Hôtel de Ville. Ce nouveau guichet central marque une étape dans la modernisation de l'administration communale. Il vise à simplifier l'accès aux prestations pour l'ensemble des habitants.

La Ville d'Yverdon-les-Bains a ouvert un nouveau guichet central dédié à l’accueil de la population (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«La Municipalité a souhaité repenser l'accueil et l'organisation des prestations communales afin d'offrir un point d'entrée clair et centralisé. Implanté à l'Hôtel de Ville, au coeur de la commune, ce nouveau guichet traduit la volonté d'ancrer l'administration dans l'espace public et de renforcer sa proximité avec la population», indiquent mercredi les autorités dans un communiqué.

Conçu comme un lieu d'orientation, d'accompagnement et de traitement des démarches administratives, le guichet central offre un cadre garantissant la confidentialité et la sécurité des échanges, ajoutent-elles.

Il permet d'accéder, sans rendez-vous, à plusieurs prestations courantes, telles que l'établissement ou le renouvellement d'une carte d'identité suisse, la demande de certificats de vie, l'achat de cartes journalières CFF ou l'enregistrement de chiens. Les démarches nécessitant un suivi particulier sont, elles, proposées sur rendez-vous.

En parallèle, un nombre croissant de prestations sont accessibles en ligne, de manière simple et sécurisée, permettant à chacune et chacun de choisir le canal le plus adapté à sa situation, poursuit le communiqué.