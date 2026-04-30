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Yverdon-les-Bains Municipalité: nouvelle répartition des dicastères

ATS

30.4.2026 - 11:20

La nouvelle Municipalité d'Yverdon-les-Bains (VD), qui entrera en fonction le 1er juillet 2026, a procédé à la répartition de ses dicastères pour la législature 2026-2031. Le syndic PLR François Armada ne s'occupera pas des finances comme son prédécesseur, mais de la chancellerie, de l'urbanisme et des bâtiments.

Le syndic PLR d'Yverdon-les-Bains François Armada ne s'occupera pas des finances comme son prédécesseur, mais de la chancellerie, de l'urbanisme et des bâtiments, selon la nouvelle répartition des dicastères annoncée jeudi (archives).
Le syndic PLR d'Yverdon-les-Bains François Armada ne s'occupera pas des finances comme son prédécesseur, mais de la chancellerie, de l'urbanisme et des bâtiments, selon la nouvelle répartition des dicastères annoncée jeudi (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 11:20

30.04.2026, 11:26

«Les membres du futur exécutif ont élaboré cette répartition dans un souci d'équilibre entre les thématiques et la charge de travail, en tenant compte du parcours, des aspirations et des compétences de chacune et chacun, et l'ont approuvée à l'unanimité», indiquent-ils jeudi dans un communiqué.

En tant que municipal, M. Armada était déjà le responsable des bâtiments. Il reprend l'urbanisme à son ancienne collègue non réélue, Carmen Tanner, et cède les sports à son collègue de parti et vice-syndic Christian Weiler. Celui-ci garde la sécurité publique et reprend désormais la population et le numérique de l'ancien syndic Pierre Dessemontet.

La socialiste Brenda Tuosto garde la mobilité et l'environnement, reprend la durabilité (espaces verts compris) et cède les infrastructures. Celles-ci sont reprises par le nouveau venu, le Vert'libéral Pierre-Henri Meystre, qui hérite aussi de la culture.

Les finances tenues par la droite

Les finances et les ressources humaines sont attribuées à l'autre nouveau venu, le PLR Dominique Viquerat. Quant aux deux sortants de gauche, Benoist Guillard (Vert) et Julien Wicky (PS) ils gardent leur dicastère, soit l'énergie pour le premier et la jeunesse et la cohésion sociale pour le second.

Le syndic est engagé à 95% de temps de travail, le vice-syndic à 75% et tous les autres municipaux à 60% sauf Brenda Tuosto. En accord avec elle et compte tenu de son engagement au Conseil national à Berne, son taux d'activité sera de 50%.

«Nous avons construit cette organisation ensemble, dans le dialogue et le respect des compétences de chacune et chacun. La collégialité n'est pas un mot d'ordre formel: c'est notre méthode de travail. La présence d'une municipale au Parlement fédéral est une chance pour Yverdon-les-Bains, et nous nous félicitons de pouvoir compter sur cet engagement au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens», affirme François Armada, cité dans le communiqué.

La nouvelle Municipalité sera assermentée le 20 juin et entrera en fonction le 1er juillet 2026.

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