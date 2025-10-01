  1. Clients Privés
Yverdon Un trio socialiste lancé dans la course à la Municipalité

ATS

1.10.2025 - 15:43

Le Parti socialiste yverdonnois lance Majda LMati aux côtés de Brenda Tuosto et Julien Wicki dans la course à la Municipalité. Lors de son assemblée générale, qui s'est tenue mardi soir, il a également décidé de reconduire l'alliance avec les Vert-e-s.

Trois socialistes, Majda LMati, Brenda Tuosto et Julien Wicki, briguent un siège à la Municipalité d'Yverdon (photo d'illustration).
Trois socialistes, Majda LMati, Brenda Tuosto et Julien Wicki, briguent un siège à la Municipalité d'Yverdon (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

01.10.2025, 15:43

01.10.2025, 15:46

Ces trois candidatures, qui se veulent complémentaires, ont convaincu l'assemblée générale du parti, a annoncé le PS yverdonnois mercredi dans un communiqué. Les deux municipaux sortants Brenda Tuosto, urbaniste et conseillère nationale et Julien Wicki, enseignant, ancrent l'équipe dans l'expérience.

A la suite de la démission du troisième socialiste de la Municipalité, le syndic Pierre Dessemontet, l'assemblée a désigné, parmi quatre candidats, Majda LMati, fondatrice de l'association Fleur d'Oranger. Souhaitant être un «pont entre les cultures» et la voix de toute la population, la Marocaine a obtenu la nationalité helvétique en 2024 après près de 30 ans en Suisse, précise le communiqué.

Enfin, le Parti socialiste réaffirme la reconduction de son alliance avec les Vert-e-s. Cette alliance, jugée solide et complémentaire, vise à maintenir une majorité de gauche à la Municipalité pour continuer à œuvrer au développement de la ville.

Les Vert-e-s avaient annoncé la semaine dernière qu'ils présentaient leurs deux municipaux sortants Carmen Tanner et Benoist Guillard.

