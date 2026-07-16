Les populations d’hirondelles de fenêtre, d’hirondelles rustiques, de martinets noirs et de chauves-souris qui vivent en milieu urbain sont en net déclin en Suisse et dans le canton de Vaud. Face à cette situation, la Ville d’Yverdon-les-Bains se dote d’un plan d’action communal en faveur de la protection de ces espèces.

Le plan propose des mesures articulées autour de trois objectifs principaux: favoriser le développement des colonies existantes, compenser la destruction des cavités naturelles par des solutions adaptées et intégrer la problématique en amont dans la gestion des constructions, indique la Municipalité d'Yverdon jeudi dans un communiqué.

Selon l'Exécutif, cette tendance alarmante, largement documentée, est principalement due à la densification urbaine, à la rénovation énergétique des vieux bâtiments, notamment leur isolation. Il cite également la raréfaction des sites de chasse et des matériaux essentiels à la construction des nids.

Le plan d’action communal en faveur des hirondelles, des martinets et des chauves-souris s’inscrit dans le cadre du Plan climat et du Plan directeur de la nature de la Ville, ainsi que du Plan Biodiversité 2019-2030 du canton de Vaud. Il fera, à cet égard, l’objet d’une demande de subvention cantonale.