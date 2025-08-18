  1. Clients Privés
«Nous serons impliqués» Zelensky accueilli par Trump à la Maison Blanche

ATS

18.8.2025 - 19:32

Donald Trump juge qu'un cessez-le-feu n'est pas nécessaire en Ukraine. Il a répété lundi que si sa rencontre à Washington avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky se passait bien, il organiserait une réunion à trois avec le président russe Vladimir Poutine.

Le président Volodimir Zelensky a été accueilli par Donald Trump à son arrivée à la Maison Blanche.
Le président Volodimir Zelensky a été accueilli par Donald Trump à son arrivée à la Maison Blanche.
ATS

Keystone-SDA

18.08.2025, 19:32

18.08.2025, 20:13

Donald Trump a jugé qu'un cessez-le-feu préalable n'était pas nécessaire pour mettre un terme au conflit en Ukraine, lors d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche.

«Je ne pense pas qu'il faille un cessez-le-feu», a déclaré le président américain dans le Bureau ovale aux côtés de son homologue ukrainien. "Je sais que cela pourrait être une bonne chose, mais je comprends aussi pourquoi stratégiquement un pays ou un autre n'en voudrait pas.

«Nous allons avoir une réunion. Je pense que si tout se passe bien aujourd'hui, nous aurons une réunion à trois et je pense qu'il y aura de bonnes chances de mettre fin à la guerre lorsque nous le ferons», a déclaré le président américain lors d'une rencontre avec son homologue ukrainien dans le Bureau ovale.

Les Etats-Unis «seront impliqués» dans la sécurité future de l'Ukraine, a par ailleurs promis Donald Trump.

«Ils sont la première ligne de défense parce qu'ils sont là-bas, que c'est l'Europe, mais nous allons aussi les aider. Nous serons impliqués», a déclaré devant la presse le président américain, en référence aux dirigeants européens qui accompagnent Volodymyr Zelensky à Washington.

«Merci»

Le président ukrainien a quant à lui «remercié» Donald Trump pour ses «efforts personnels» visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, en début de rencontre.

«Merci pour l'invitation et merci beaucoup pour vos efforts, vos efforts personnels pour mettre fin à la tuerie et arrêter cette guerre», a affirmé dans le Bureau ovale le président ukrainien, tout de noir vêtu, peu après avoir été accueilli par son homologue américain.

Début vers 17h00. Assistera-t-on à une nouvelle humiliation publique dans le Bureau ovale ?

Début vers 17h00Assistera-t-on à une nouvelle humiliation publique dans le Bureau ovale ?

