Volodymyr Zelensky s'est dit déçu que «certains dirigeants mondiaux» ne se soient pas engagés à participer au Sommet pour la paix en Ukraine, prévu en juin au Bürgenstock. La présence de la Chine et des Etats-Unis dans le canton de Nidwald n'est pas acquise.

M. Zelensky a exhorté les pays de la région Asie-Pacifique à se joindre à la conférence organisée en Suisse (archives). ATS

La Chine a indiqué que son président Xi Jinping n'y participerait pas et le président américain Joe Biden ne s'est pas encore engagé.

«Nous sommes déçus que certains dirigeants mondiaux n'aient pas encore confirmé leur participation au Sommet de la paix», a déclaré le président ukrainien sans mentionner nommément la Chine ou les Etats-Unis. Plus d'une centaine de pays et d'organisations se sont engagés à participer à ce Sommet prévu en juin en Suisse, a indiqué M. Zelensky et il a exhorté les pays de la région Asie-Pacifique à s'y joindre.

Scepticisme chinois

La Chine a estimé vendredi qu'il lui serait «difficile» de participer à ce Sommet si la Russie n'y est pas conviée, une déclaration approuvée par Moscou.

«Il existe un décalage évident entre d'un côté les dispositions prises pour la conférence et de l'autre les demandes de la Chine et les attentes générales de la communauté internationale, ce qui rend difficile la participation de la Chine», a déclaré vendredi Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

«Sinon, la conférence pourra difficilement jouer un rôle substantiel dans le retour de la paix», a-t-elle ajouté lors d'un briefing de presse.

