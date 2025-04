Kiev espère pouvoir utiliser la région de Koursk comme monnaie d'échange dans de futures discussions de paix avec la Russie (archives). ATS

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré dimanche que son armée poursuivait les combats dans la région russe de Koursk, contredisant l'annonce de sa «libération» faite par Moscou, alors que Washington prédit une «semaine cruciale» pour les négociations.

Kiev espérait pouvoir utiliser la région de Koursk comme monnaie d'échange dans de futures discussions de paix avec la Russie, qui a envahi une partie de l'est et du sud de l'Ukraine depuis son offensive lancée en février 2022.

«Notre armée continue de mener des opérations dans les régions (russes) de Koursk et Belgorod. Nous maintenons notre présence en territoire russe», a déclaré dimanche M. Zelensky lors de son discours du soir.

Plus tôt, il avait reconnu dans un communiqué que la situation restait difficile dans de nombreuses zones, dont Koursk.

Depuis samedi, plusieurs chaînes Telegram russes spécialisées dans le suivi des combats ont, elles aussi, rapporté des combats toujours en cours entre Russes et Ukrainiens sur la frontière.

De plus, un commandant russe à Koursk a affirmé que l'armée russe conduisait toujours des opérations dans la région, selon une émission de la télévision d'Etat diffusée dimanche.

«La situation sur les lignes de front et les activités actuelles de l'armée russe prouvent que les pressions exercées en ce moment sur la Russie pour arrêter cette guerre sont insuffisantes», a jugé M. Zelensky dimanche.

Il a appelé à faire davantage pression sur Moscou afin de créer des opportunités pour de la «véritable diplomatie».

Discussion avec Trump

Samedi, M. Zelensky a discuté d'un potentiel cessez-le-feu avec le président américain Donald Trump, en marge des funérailles du pape François au Vatican.

Après leur bref entretien dans la basilique Saint-Pierre, M. Trump a exprimé ses doutes sur la volonté de Vladimir Poutine de mettre un terme au conflit, qui a dévasté des pans entiers de l'Ukraine et fait des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de morts.

La nuit suivante, la Russie a lancé une attaque de 150 drones et de missiles, selon M. Zelensky, tuant quatre personnes dans l'est de l'Ukraine et faisant plus d'une douzaine de blessés.

Et «depuis le début de la journée (de dimanche), il y a eu 123 combats, l'ennemi a mené 57 frappes aériennes sur des positions de nos troupes et des zones habitées, utilisant 106 bombes aériennes guidées, 785 attaques de drones kamikazes et plus de 3.700 frappes d'artillerie», a affirmé l'armée ukrainienne dimanche soir sur Telegram.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a souligné l'importance de la semaine à venir.

«Nous sommes proches (d'un accord), mais pas assez proches», a-t-il déclaré dimanche à la chaîne NBC. «Je pense que cette semaine sera cruciale.»

Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a estimé dimanche que l'Ukraine ne devrait pas céder tous les territoires occupés par la Russie dans le cadre de l'accord de paix proposé par Donald Trump

«L'Ukraine sait bien sûr depuis longtemps qu'un cessez-le-feu ou un accord de paix durable et crédible pourrait impliquer des concessions territoriales», a-t-il dit à la chaîne de télévision ARD. «Mais celles-ci n'iront certainement pas aussi loin (...) que la dernière proposition du président américain.»

Washington n'a pas révélé les détails de son plan de paix, mais a suggéré de geler la ligne de front et que Kiev concède la Crimée à la Russie en échange de la paix.

«Héroïsme» des Nord-Coréens

Samedi, le chef d'état-major de l'armée russe, Valéri Guérassimov, avait assuré au président Vladimir Poutine que la région de Koursk avait été entièrement «libérée» des troupes ukrainiennes. Le général avait notamment salué l'"héroïsme» des soldats nord-coréens combattant pour la Russie – la première admission par Moscou de leur participation au conflit.

Depuis plusieurs semaines, les troupes ukrainiennes étaient sur le recul dans cette zone du front, l'armée russe avançant petit à petit.

Les forces ukrainiennes occupaient initialement plusieurs centaines de kilomètres carrés depuis août 2024, lorsqu'elles avaient lancé une contre-offensive sans précédent sur le sol russe. Elles avaient notamment pris le contrôle d'une station de pompage par laquelle transitait le gaz russe vers l'Europe.

Depuis, la poche sous contrôle ukrainien a rétréci petit à petit, jusqu'à être réduite à peau de chagrin ces derniers jours.

Les dirigeants ukrainiens avaient justifié cet assaut surprise sur le sol russe par la volonté de disposer d'une nouvelle carte dans leur jeu dans le cadre d'éventuelles discussions de paix.

Volodymyr Zelensky a récemment proposé à la Russie de se mettre d'accord sur «un échange» territorial, ce que Moscou, dont l'armée continue de progresser ailleurs sur le front, avait immédiatement rejeté.

La Russie occupe environ 20% du territoire ukrainien, en incluant la péninsule de Crimée annexée par Moscou en 2014.