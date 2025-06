Volodymyr Zelensky a jugé samedi «extrêmement important» de garder le soutien de la Pologne, voisine et fidèle alliée de l'Ukraine face à l'invasion russe, à quelques semaines de l'arrivée au pouvoir d'un président nationaliste qui a tenu des propos critiques vis-à-vis de Kiev.

«Il est extrêmement important pour nous de préserver la nature de ces relations, de maintenir ce soutien» et un «dialogue respectueux», a appuyé M. Zelensky. ats

«La Pologne a apporté un soutien important à l'Ukraine dans le domaine de la défense» et «au sein de l'UE, de l'Otan», a remercié le président ukrainien lors d'une conférence de presse à Kiev avec le président polonais sortant, Andrzej Duda.

Le futur président nationaliste Karol Nawrocki, vainqueur début juin de l'élection présidentielle polonaise, a notamment fait campagne en disant vouloir réduire les aides accordées aux réfugiés ukrainiens.

La Pologne a accueilli plus d'un million de réfugiés venant d'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022, mais un sentiment anti-ukrainien s'est progressivement développé au sein d'une partie de la société, une tendance qui n'a fait que s'accélérer pendant la campagne électorale.

Critiques

Karol Nawrocki, qui était soutenu par le président américain Donald Trump, s'est également montré à plusieurs reprises critique des plans d'adhésion de l'Ukraine à l'UE et à l'Otan. Il a aussi accusé Volodymyr Zelensky d'"insolence». Il doit prendre officiellement ses fonctions le 6 août.

M. Nawrocki dirigeait auparavant l'Institut de la mémoire nationale en Pologne et a longtemps fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle autorise l'exhumation des milliers de Polonais tués lors des massacres en Volhynie entre 1942 et 1944, un sujet de tension de longue date entre Varsovie et Kiev.

A Kiev, le président polonais sortant Andrzej Duda s'est, pour sa part, dit samedi «convaincu» que Karol Nawrocki «établira(it) les meilleures relations possibles» entre les deux pays voisins, malgré les critiques que ce dernier avait pu formulées par le passé à l'encontre de l'Ukraine.

«Derrière le bureau du président, le monde semble un peu différent de celui que l'on voit (...) depuis la position de candidat», a-t-il relevé, estimant ainsi possible un changement de ton de M. Nawrocki vis-à-vis des dirigeants et des réfugiés ukrainiens, une fois au pouvoir.