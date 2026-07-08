Un citoyen tchèque de 34 ans a perdu la vie mardi, près de Zermatt. Une chute de pierres lui a été fatale alors qu'il gravissait le Liskamm.

Malgré l'intervention rapide des sauveteurs, par hélicoptère, le ressortissant tchèque est décédé de ses blessures (photo d'illustration).

Vers 09h00, deux alpinistes effectuaient l’ascension de la face nord du Liskamm. Alors qu’ils évoluaient à une altitude d’environ 4300 mètres, une chute de pierres s’est produite au-dessus de leur position. «L’un des deux alpinistes a été atteint par l’une d’elles», précise la Police cantonale valaisanne, dans un communiqué diffusé mercredi après-midi.

Son compagnon a immédiatement donné l’alerte. Les secours, engagés par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), se sont rapidement rendus sur les lieux à bord d’un hélicoptère d’Air Zermatt. A leur arrivée, les sauveteurs n’ont pu que constater le décès de la victime.

Le Ministère public du Haut-Valais a ouvert une instruction, afin de faire toute la lumière sur cet accident de montagne.