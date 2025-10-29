  1. Clients Privés
«Manque de clarté» Zurich et Fribourg n’accueilleront pas d’enfants gazaouis

ATS

29.10.2025 - 16:49

Les cantons de Fribourg et de Zurich refusent d'accueillir des enfants gazaouis. Les charges médicales et financières posent problème à Fribourg tandis que Zurich voit un risque trop grand d'accueillir des personnes potentiellement affiliées au Hamas.

L'OMS a enregistré au total 15'000 personnes à évacuer, dont 4000 sont des enfants (archives).
L'OMS a enregistré au total 15'000 personnes à évacuer, dont 4000 sont des enfants (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.10.2025, 16:49

29.10.2025, 17:23

Le canton de Fribourg a indiqué mercredi dans un communiqué ne pas vouloir donner suite à la demande de la Confédération d'accueillir des enfants gazaouis. Pour motiver son choix, le Conseil d'Etat évoque notamment un «manque de clarté» dans les conditions touchant à la prise en charge médicale et financière.

A Zurich, le gouvernement a évoqué des risques pour la sécurité trop importants. Une éventuelle affiliation de certaines personnes aux Hamas ou à d'autres organisations ne peut être exclue, a déclaré mercredi le Conseil d'Etat.

Il estime que l'accueil des 20 enfants, voulu par la Confédération, correspond à un «geste symbolique et arbitraire avec un effet limité». L'argent du canton serait, à ses yeux, plus utile sur place.

Berne a organisé vendredi dernier le transfert en Suisse de sept enfants palestiniens blessés de Gaza. Six cantons – Appenzell Rhodes Extérieures, Bâle-Ville, Genève, Vaud, Lucerne et Tessin – ont été impliqués dans cette première évacuation.

Les coûts d'hospitalisation sont à leur charge ainsi qu'à celle des hôpitaux. Les préparatifs pour une deuxième évacuation de treize enfants et leurs proches sont en cours.

