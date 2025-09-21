  1. Clients Privés
Etats-Unis La galaxie trumpiste se rassemble pour rendre hommage à Charlie Kirk

ATS

21.9.2025 - 21:28

Le président américain Donald Trump, son vice-président JD Vance, et l'ensemble de la galaxie MAGA se retrouvent dimanche pour rendre hommage à l'influenceur ultraconservateur assassiné Charlie Kirk.

C'est dans un stade de plus de 60'000 place plein que la cérémonie a débuté à mi-journée. A l'intérieur se presse une foule vêtue aux couleurs du drapeau américain, beaucoup arborant des casquettes «Make America Great Again» (MAGA, Rendre sa grandeur à l'Amérique) des tee-shirts «Freedom» (liberté) ou «Charlie».

L'assassinat le 10 septembre de Charlie Kirk, 31 ans, d'une balle dans le cou, alors qu'il animait un débat sur un campus universitaire dans l'Utah, dans l'ouest du pays, a ravivé les profondes fractures politiques américaines.

Son meurtrier présumé, Tyler Robinson, 22 ans, a expliqué son acte auprès de ses proches par la «haine» véhiculée selon lui par Charlie Kirk, ont révélé les autorités locales.

