La Confédération doit davantage soutenir les transports publics régionaux. Alors que le Conseil fédéral entend débloquer près de 3,4 milliards de francs à cet effet entre 2026 et 2028, la commission des transports du Conseil des Etats demande 160,2 millions de plus, par 7 voix contre 3 et 1 abstention.

Berne veut renforcer le trafic RER (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Les transports publics régionaux (TRV) comprennent les RER et les bus desservant les agglomérations et les régions environnantes, mais aussi certaines liaisons par câble et par bateau. Les recettes provenant de la vente des billets et des abonnements ne couvrent qu'environ la moitié des coûts. Les coûts non couverts sont pris en charge par la Confédération et les cantons.

La commission souligne l'importance des TRV dans l'offre de mobilité en Suisse, indiquent mardi les services du Parlement. Et de rappeler que l'enveloppe doit permettre non seulement de couvrir les frais d'exploitation, mais aussi de financer l'extension de l'offre, les investissements dans des véhicules électriques, la maintenance et l’innovation. Environ 130 projets ont été annoncés pour les années 2026 à 2028.

Réduction de 5% dès 2027

Les 3,4 milliards proposés par le Conseil fédéral représentent une augmentation de 2,3% par rapport au crédit d'engagement décidé par le Parlement en 2021. Ce montant tient compte d'une baisse des moyens financiers fédéraux destinés aux TRV à partir de 2027, en accord avec le programme d'allègement budgétaire de la Confédération. Les coûts non couverts planifiés devront être réduits de 5% dès 2027.

La majorité de la commission critique cette réduction, tout en ne remettant pas en question le fait que des efforts sont nécessaires dans tous les domaines pour redresser la situation financière de la Confédération. Avec les 160,2 millions de plus, la commission souhaite inciter les entreprises de transport, mais aussi les commanditaires, à gagner en efficience tout en veillant à ne pas mettre en péril l'offre de TRV existante.

Une minorité de la commission est opposée à cette augmentation. Selon elle, il faut des incitations claires pour amener les commanditaires et les entreprises de transport à mettre en œuvre des optimisations et à réaliser les gains d'efficience demandés.

Au vote sur l'ensemble, le projet a été approuvé par 10 voix et 1 abstention. Le Conseil des Etats pourra examiner le dossier à la session d'automne.