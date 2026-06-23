Un enfant porté disparu après un accident de canot pneumatique samedi dans le canton d'Argovie a été retrouvé sans vie. Le corps du garçon de cinq ans a été découvert sur la rive de la Reuss à Merenschwand (AG), a annoncé la police argovienne mardi.

Les parents ainsi que la fillette de sept ans ont pu se mettre en sécurité sur la rive (archives).

Le canot avec deux adultes et deux enfants à bord avait heurté un arbre dans l'eau. L'embarcation a alors chaviré. Les parents ainsi que la fillette de sept ans ont pu se mettre en sécurité sur la rive. Le garçonnet a lui disparu dans les flots. Une vaste opération de recherche était restée infructueuse.