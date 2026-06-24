Deux plongeurs sont portés disparus à Biarritz après l'effondrement dans la mer d'un pan «significatif» de falaise près du phare et de la plage du Miramar, très fréquentée mercredi soir sur fond de canicule. Une annonce faite par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

«Selon les premiers éléments, trois plongeurs originaires de la région se trouvaient dans une zone située au pied de la falaise au moment de l'éboulement (...) Deux de ces plongeurs seraient actuellement ensevelis», a écrit la préfecture dans un communiqué.