Une coulée de boue torrentielle s'est formée mercredi soir dans un hameau de Haute-Savoie (F) après de fortes pluies d'orage. Elle a fait deux blessés légers et provoqué l'évacuation d'une vingtaine de personnes, ont indiqué jeudi les pompiers.

Une coulée de boue torrentielle s'est formée mercredi soir dans un hameau de Haute-Savoie (F) après de fortes pluies d'orage. Elle a fait deux blessés légers et provoqué l'évacuation de 21 personnes (illustration).

La coulée de boue est partie près de deux kilomètres en amont du hameau de Cheron sur la commune de Magland, située dans la vallée de l'Arve. D'importantes précipitations sont tombées sur la zone en fin de journée, a indiqué dans un communiqué le commandant Rémi Viard, du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie (SDIS 74)

Appelés vers 21h45, les sapeurs-pompiers ont dégagé et mis en sécurité deux personnes piégées par la coulée, «considérées blessées légères». Elles ont été transportées au centre hospitalier de Sallanches, a-t-il précisé. La coulée a terminé sa course contre cinq des treize habitations du hameau, d'où 21 personnes ont été «évacuées et relogées» provisoirement.

«On a eu un gros orage, un orage de chaleur qui a duré longtemps. On a été sous le choc, mais on est rassuré qu'il y ait peu de victimes», a relaté Johann Ravailler, le maire de Magland.

Nouveau risque d'orages

Selon Météo France, des risques d'orages sont encore annoncés chaque après-midi et soirée jusqu'à dimanche sur la localité où des températures maximum de 33 degrés sont prévues. La Haute-Savoie est placée en alerte orange canicule au moins jusqu'à vendredi.

Plusieurs clichés envoyés par le SDIS 74 montrent le salon d'une maison envahi par de la boue noirâtre, une voiture recouverte à hauteur de portière ou le jardin d'une habitation occupé par un magma de terre et d'arbustes. Près de 60 secouristes ont été dépêchés sur place jusqu'au milieu de la nuit, selon le commandant Viard.