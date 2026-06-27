Une explosion a secoué Monthey samedi. Personne n'a été blessé, mais une coupure de courant s'est produite, a indiqué la police valaisanne sur le réseau X. Il n'y a aucun danger pour la population.

De cause encore inconnue Une explosion secoue Monthey et provoque une coupure d'électricité

La détonation s'est produite vers 10h05 pour une cause encore inconnue. La ligne téléphonique de la commune a été temporairement saturée.

La coupure de courant a touché les habitants de la rue des Saphirs, de la rue de la Venise et de l'avenue de France. Les travaux de réparation ont commencé.