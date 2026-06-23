Un animateur d'un centre de loisirs de Divonne-les-Bains, dans l'Ain, en France voisine, a été mis en examen, suspecté d'avoir violé une enfant de 4 ans d'une école maternelle dans le cadre d'activités périscolaires. Il a été placé en détention provisoire.

Le suspect a été arrêté en plein jour à Divonne-les-Bains par les gendarmes dans le centre de loisirs où il travaille et menotté devant tous les gens présents (cliché symbolique/Keystone archives).

Agé de 20 ans, «sans antécédent judiciaire, il a été mis en examen du chef de viol commis sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime, laquelle, âgée de 4 ans, était inscrite au temps périscolaire», a indiqué mardi le parquet de Bourg-en-Bresse.

«Il a été placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet», selon la même source, qui n'a livré aucune autre information. Selon le journal Progrès, il a été arrêté en plein jour par les gendarmes le 18 juin dans le centre de loisirs où il travaille et menotté devant tous les gens présents.

Traces suspectes sur le corps

Le viol a été commis la veille et constaté par un médecin chez qui les parents avaient emmené la fillette, alarmés par des traces suspectes sur son corps, écrit le quotidien.

Ce centre de loisirs accueille, pour des activités périscolaires, toujours selon le Progrès, des enfants d'écoles maternelles et élémentaires de Divonne-les-Bains, une ville de 10'000 habitants au bord du Léman.

Après le drame de l'assassinat de la petite Lyhanna et le séisme provoqué par la révélation de nombreux dysfonctionnements alors que son agresseur présumé Jérôme Barella n'avait jamais été inquiété malgré plusieurs plaintes et signalements, le gouvernement a pris des sanctions contre une magistrate et deux gendarmes.

Et le premier ministre français Sébastien Lecornu a annoncé mardi aux députés que leur proposition de loi dite «intégrale» visant à lutter plus efficacement contre les violences sexistes et sexuelles contre les femmes et les enfants serait examinée en septembre-octobre à l'Assemblée nationale.